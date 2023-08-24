Активированный уголь: разбор препарата. Пить или не пить?

Что здесь не так?
«Активированный уголь» — это обработанная форма обычного древесного угля, содержащая поры, которая как губка впитывает всё на своем пути в кишечнике.
В инструкции к препарату в России указаны следующие показания:
🔵 интоксикации различного происхождения.
🔵 заболевания ЖКТ со вздутием, диареей.
🔵 комплексное лечение токсикоинфекции, сальмонеллёза и дизентерии.
🔵 отравление некоторыми лекарствами.
🔵 пищевая и лекарственная аллергия.
🔵 гипербилирубинемия (при гепатитах и желтухах).
🔵 гиперазотемия (почечная недостаточность).
🔵 для уменьшения газообразования перед УЗИ органов брюшной полости.
Что пишут в зарубежных инструкциях?
💁♀️Активированный уголь за рубежом чаще не является лекарством (FDA не одобрили применение угля в качестве лекарства), а используется как добавка (БАД).
Drugs.com заявляет о том, что активированный уголь может использоваться для лечения некоторых видов химических отравлений.
И то, рутинное применение при отравлениях не рекомендуется Американской академией клинической токсикологии и Европейской ассоциацией токсикологических центров и клинических токсикологов (AACT / EAPCCT).
❗️Контролируемые исследования, демонстрирующие снижение заболеваемости и смертности при применении угля отсутствуют.
Уголь в порошке (таблетки и гранулы не рекомендованы) может быть рассмотрен (но совершенно не обязательно должен применяться) при отравлениях:
👉 фенобарбиталом, карбамазепином, хинином, дапсоном, теофиллином в первые 30-60 минут после приёма.
Что насчёт наших показаний?
На сайте ГРЛС (государственный реестр лекарственных средств) пишут о том, что активированный уголь не всасывается в ЖКТ и выводится через сутки.
🙅♀️Следовательно, уголь никак не поможет при аллергии, так как он работает локально в кишке, а аллергия — сложный внутриклеточный механизм.
То же самое и с кишечными инфекциями — на вирусную и вовсе не подействует, так как вирус внутри клетки, а на бактериальные токсины вряд ли успеет подействовать. Часть токсинов, возможно, и удалится, но большая часть попадёт в кровоток.
👀На лечение вздутия кишечника и диспепсии не найдено существенных доказательств эффективности.
Про «отравления» при печёночной и почечной недостаточности также ходят мифы, будто уголь способен убирать токсины из кровотока.
🤷🏽♀️ Это не так. Как мы выяснили, токсины находятся в крови, а уголь работает строго в кишечнике.
Вывод
Ни в одних международных рекомендациях нет данных о применении угля к вышеперечисленным состояниям. Важно использовать те или иные средства по назначению 🤗
Комментарии