Активированный уголь: разбор препарата. Пить или не пить?

Ещё в детстве многим из нас давали активированный уголь по поводу отравлений, гастроэнтеритов или если «что-то не то съел». Активированный уголь — лекарство от всего? Рассказала Клеркам терапевт DocMed Римма Попова.

Что здесь не так?

«Активированный уголь» — это обработанная форма обычного древесного угля, содержащая поры, которая как губка впитывает всё на своем пути в кишечнике.

В инструкции к препарату в России указаны следующие показания:

🔵 интоксикации различного происхождения.

🔵 заболевания ЖКТ со вздутием, диареей.

🔵 комплексное лечение токсикоинфекции, сальмонеллёза и дизентерии.

🔵 отравление некоторыми лекарствами.

🔵 пищевая и лекарственная аллергия.

🔵 гипербилирубинемия (при гепатитах и желтухах).

🔵 гиперазотемия (почечная недостаточность).

🔵 для уменьшения газообразования перед УЗИ органов брюшной полости.

Что пишут в зарубежных инструкциях?

💁‍♀️Активированный уголь за рубежом чаще не является лекарством (FDA не одобрили применение угля в качестве лекарства), а используется как добавка (БАД).

Drugs.com заявляет о том, что активированный уголь может использоваться для лечения некоторых видов химических отравлений.

И то, рутинное применение при отравлениях не рекомендуется Американской академией клинической токсикологии и Европейской ассоциацией токсикологических центров и клинических токсикологов (AACT / EAPCCT).

❗️Контролируемые исследования, демонстрирующие снижение заболеваемости и смертности при применении угля отсутствуют.

Уголь в порошке (таблетки и гранулы не рекомендованы) может быть рассмотрен (но совершенно не обязательно должен применяться) при отравлениях:

👉 фенобарбиталом, карбамазепином, хинином, дапсоном, теофиллином в первые 30-60 минут после приёма.

Что насчёт наших показаний?

На сайте ГРЛС (государственный реестр лекарственных средств) пишут о том, что активированный уголь не всасывается в ЖКТ и выводится через сутки.

🙅‍♀️Следовательно, уголь никак не поможет при аллергии, так как он работает локально в кишке, а аллергия — сложный внутриклеточный механизм.

То же самое и с кишечными инфекциями — на вирусную и вовсе не подействует, так как вирус внутри клетки, а на бактериальные токсины вряд ли успеет подействовать. Часть токсинов, возможно, и удалится, но большая часть попадёт в кровоток.

👀На лечение вздутия кишечника и диспепсии не найдено существенных доказательств эффективности.

Про «отравления» при печёночной и почечной недостаточности также ходят мифы, будто уголь способен убирать токсины из кровотока.

🤷🏽‍♀️ Это не так. Как мы выяснили, токсины находятся в крови, а уголь работает строго в кишечнике.

Вывод