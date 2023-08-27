Почему все говорят о клетчатке? Бухгалтерам на заметку

Разумный подход к своему питанию — это путь к здоровой жизни. Все говорят, что важно есть клетчатку, но почему? Рассказывает терапевт DocMed Георгий Каевицер.

Все говорят, что важно есть клетчатку, но почему?

Клетчатка действительно положительно влияет на наше здоровье:

замедляет пищеварение, предотвращая резкие скачки уровня сахара в крови после еды

продукты с высоким содержанием клетчатки, как правило, более сытные, что приводит к снижению потребления калорий и лучшему контролю веса

рацион питания, богатый клетчаткой, связан с улучшением чувствительности к инсулину, что позволяет клеткам лучше реагировать на инсулин и эффективно использовать глюкозу

некоторые виды клетчатки, известные как пребиотики, служат пищей для полезных кишечных бактерий

☝️Согласно современным исследованиям, высокое потребление клетчатки играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых других заболеваний, а также в снижении смертности от всех причин.

Мета-анализ 58 исследований (2019 г) показал снижение на 15-30% общей смертности при достаточном употреблении клетчатки, а также смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, снижение вероятности ишемической болезни сердца и диабета 2 типа.

🧐Где найти клетчатку?

Традиционно под клетчаткой понимают пищевые волокна, которые входят в состав внешних слоев злаков и других растений и не перевариваются в кишечнике.

Разные типы растений и продуктов из них содержат разное количество пищевых волокон. Наиболее богаты ими:

🍏 фрукты (яблоки с кожицей, бананы, чернослив, ягоды)

🥔 овощи (бобовые, в том числе и консервированные, печеный картофель с кожурой, морковь)

🌾 крупы из цельного зерна (чечевица, бурый рис)

🥖 продукты из цельного зерна (пасты, хлеб, овсяная крупа)

Чтобы убедиться, что в вашем рационе достаточно клетчатки, используйте метод гарвардской тарелки: половина от вашей привычной тарелки должна быть занята овощами.