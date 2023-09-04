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Общество

Зрительная усталость. Почему устают глаза и как бухгалтерам сохранить зрение?

Что такое компьютерный зрительный синдром, бухгалтерам рассказывает офтальмолог DocMed Изат Урманбетова.
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Зрительная усталость. Почему устают глаза и как бухгалтерам сохранить зрение?
фото freepik.com

Компьютерный зрительный синдром, цифровое напряжение глаз или зрительная усталость — это группа симптомов, которые возникают в результате непрерывной работы перед различными типами цифровых экранов.

Это проявляется как:

👉 усталость или напряжение глаз,

👉 боль в глазу и вокруг него,

👉 затуманенное зрение,

👉 головные боли,

👉 сухость глаз,

👉 двоение в глазах,

👉 боль в шее и плечах.

КЗС — проблема частая. От него страдает в общей сложности 90% пользователей компьютеров, которые проводят более 3 часов в день перед экраном компьютера.

Что можно сделать, если у вас КЗС?

1️⃣ Сходить к офтальмологу и скорректировать аномалии рефракции и глазодвигательные нарушения, если они есть.

2️⃣ Как можно чаще делать перерывы. Помним про правило 20-20-20: каждые 20 минут делаем перерыв на 20 секунд и в это время смотрим на объекты на расстоянии не меньше 20 футов (это 6 метров).

3️⃣ Правильно располагать экран: на расстоянии вытянутой руки (около 60-70 см) и чуть ниже уровня глаз.

4️⃣ Чаще моргать. В норме количество морганий составляет 15-20 раз в минуту, но при работе за цифровыми устройствами мы моргаем в три раза реже, что приводит к высыханию слёзной пленки и ощущению сухости в глазах.

Желаем регулярного отдыха вам и вашим глазам ❤️

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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