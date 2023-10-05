Когда нельзя прививаться? В каких случаях необходим медотвод

Медотводы от вакцинации необходимы тогда, когда риск получить поствакцинальное осложнение (ПВО) выше предполагаемой пользы.⠀
Условно все медотводы можно разделить на:
✅ Истинные — когда вакцинация с большой долей вероятности приведёт к ПВО.
Например, вакцинация живыми вакцинами при первичном иммунодефиците.⠀⠀⠀
❎ Ложные — когда есть состояние или заболевание, не влияющее на частоту ПВО. Например, гемоглобин 100 г/л, режущиеся зубы, предстоящая поездка, остаточные сопли, увеличение тимуса, зелёный стул.
По длительности истинные медотводы бывают:
Постоянные или абсолютные — заболевания или состояния, при которых вакцинация не может быть проведена никогда. Например, сильная реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение той же вакцины.
Временные — заболевания и состояния, при которых вакцинация не может быть проведена сейчас, так как есть риск повышения частоты ПВО или утяжеления заболевания. Например, обострение атопического дерматита или поллиноза, острое инфекционное заболевание.
В этой ситуации вакцинация проводится в ремиссию или после выздоровления/компенсации заболевания.
Минздрав России выпустил документ о противопоказаниях к вакцинации, в котором указано:
1️⃣ Все вакцины.
Противопоказания: сильная реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение.
2️⃣Все живые вакцины, в том числе оральная живая полиомиелитная вакцина (ОПВ).
Противопоказания:
иммунодефицитное состояние (первичное),
иммуносупрессия, злокачественные новообразования,
беременность.
3️⃣ БЦЖ.
Противопоказания:
вес ребенка при рождении менее 2000 г,
келоидный рубец, в том числе после предыдущей дозы.
4️⃣ АКДС.
Противопоказания:
прогрессирующие заболевания нервной системы,
афебрильные судороги в анамнезе.
5️⃣ Живая коревая вакцина (ЖКВ), живая паротитная вакцина (ЖПВ), краснушная, а также комбинированные ди- и тривакцины (корь—паротит, корь—краснуха—паротит).
Противопоказания:
тяжёлые формы аллергических реакций на аминогликозиды,
анафилактические реакции на яичный белок (кроме краснушной вакцины).
6️⃣ Вакцина против вирусного гепатита В.
Противопоказания: аллергическая реакция на пекарские дрожжи.
7️⃣ Вакцины АДС, АДС-М, АД-М.
Нет постоянных противопоказаний, кроме упомянутых в пунктах 1 и 2.
Также список противопоказаний можно прочитать в инструкции к самой вакцине.
Ложные противопоказания
перинатальная энцефалопатия,
недоношенность,
стабильные неврологические состояния,
аллергия, астма, экзема,
анемии,
увеличение тени тимуса,
врожденные пороки,
дисбактериоз,
поддерживающая терапия,
стероиды местного применения.
Избыточное выставление ложных медотводов приводит к тому, что начинают страдать наиболее уязвимые категории — беременные, дети до года, дети с хроническими заболеваниями, первичными иммунодефицитами.
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