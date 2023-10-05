Когда нельзя прививаться? В каких случаях необходим медотвод

Каждый лекарственный препарат имеет некоторые ограничения по применению. Вакцины не являются исключением. Разберемся, когда метотвод обоснован, а когда повода отказываться от вакцинации нет. О медотводах от вакцинации пользователям «Клерк» рассказывает педиатр Ольга Луговская.

Медотводы от вакцинации необходимы тогда, когда риск получить поствакцинальное осложнение (ПВО) выше предполагаемой пользы.⠀

Условно все медотводы можно разделить на:

✅ Истинные — когда вакцинация с большой долей вероятности приведёт к ПВО.

Например, вакцинация живыми вакцинами при первичном иммунодефиците.⠀⠀⠀

❎ Ложные — когда есть состояние или заболевание, не влияющее на частоту ПВО. Например, гемоглобин 100 г/л, режущиеся зубы, предстоящая поездка, остаточные сопли, увеличение тимуса, зелёный стул.

По длительности истинные медотводы бывают:

Постоянные или абсолютные — заболевания или состояния, при которых вакцинация не может быть проведена никогда. Например, сильная реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение той же вакцины.

Временные — заболевания и состояния, при которых вакцинация не может быть проведена сейчас, так как есть риск повышения частоты ПВО или утяжеления заболевания. Например, обострение атопического дерматита или поллиноза, острое инфекционное заболевание.

В этой ситуации вакцинация проводится в ремиссию или после выздоровления/компенсации заболевания.

Минздрав России выпустил документ о противопоказаниях к вакцинации, в котором указано:

1️⃣ Все вакцины.

Противопоказания: сильная реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение.

2️⃣Все живые вакцины, в том числе оральная живая полиомиелитная вакцина (ОПВ).

Противопоказания:

иммунодефицитное состояние (первичное),

иммуносупрессия, злокачественные новообразования,

беременность.

3️⃣ БЦЖ.

Противопоказания:

вес ребенка при рождении менее 2000 г,

келоидный рубец, в том числе после предыдущей дозы.

4️⃣ АКДС.

Противопоказания:

прогрессирующие заболевания нервной системы,

афебрильные судороги в анамнезе.

5️⃣ Живая коревая вакцина (ЖКВ), живая паротитная вакцина (ЖПВ), краснушная, а также комбинированные ди- и тривакцины (корь—паротит, корь—краснуха—паротит).

Противопоказания:

тяжёлые формы аллергических реакций на аминогликозиды,

анафилактические реакции на яичный белок (кроме краснушной вакцины).

6️⃣ Вакцина против вирусного гепатита В.

Противопоказания: аллергическая реакция на пекарские дрожжи.

7️⃣ Вакцины АДС, АДС-М, АД-М.

Нет постоянных противопоказаний, кроме упомянутых в пунктах 1 и 2.

Также список противопоказаний можно прочитать в инструкции к самой вакцине.

Ложные противопоказания

перинатальная энцефалопатия,

недоношенность,

стабильные неврологические состояния,

аллергия, астма, экзема,

анемии,

увеличение тени тимуса,

врожденные пороки,

дисбактериоз,

поддерживающая терапия,

стероиды местного применения.