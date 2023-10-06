Осень — время насморка и больного горла. Можно ли удалить миндалины, чтобы не было ангины?

Сейчас одного только «хочу» пациента недостаточно, чтобы удалить нёбные миндалины. Операция проводится при наличии строгих показаний. Про операцию пользователям «Клерк» рассказывает оториноларинголог DocMed Елена Чекалдина.

Тонзиллэктомия — одна из наиболее распространённых плановых операций в ЛОР-хирургической практике.

В ходе операции проводится полное удаление нёбной миндалины вместе с капсулой.

Для манипуляций применяют скальпель и металлическую ложку, лазер, коблатор, сургитрон — это не принципиально.

У каждого метода есть как плюсы, так и минусы. Суть едина — миндалина удаляется полностью, без остатка.

Как проводится операция?

Операцию лучше проводить под общей анестезией (наркозом). Вы спите, врач оперирует. Зачем это нужно?

Под наркозом легче контролировать артериальное давление, уровень кровотечения. В случае сильного кровотечения — легче остановить его.

К сожалению, в силу разных обстоятельств в ряде мест до сих пор предлагают выполнять тонзиллэктомию под местной анестезией. Вспомним?

🥴 Вы сидите, укрытый(ая) простыней, держите в руках лоток, изо рта у вас льётся кровь. Вы плюётесь, а врач делает вид, что его это не раздражает, а, может быть, даже и нравится. Было?

А в случае выраженного кровотечения седеют все: и вы, и врач, и медсестра. Поэтому мы не рекомендуем соглашаться на удаление нёбных миндалин под местной анестезией.

Человек не должен присутствовать на своей операции ☝🏻

Какие показания к тонзиллэктомии?

В рекомендациях американской академии оториноларингологии больше 10 пунктов. Но мы поговорим о таком показании, как «ангина».

Ангина, или острый тонзиллит, — инфекционное заболевание, которое сопровождается острым воспалением в области нёбных миндалин или других лимфоидных образований.

Ангина может быть вирусной или бактериальной. Но чаще всего, когда используется термин «ангина», под ним подразумевается — стрептококковая инфекция.

👉🏻 Бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА) — самый опасный возбудитель бактериальной инфекции в горле.

БГСА вызывает не просто локальное заболевание (боль в горле, красноту, налёты). Выделяемые им токсины могут поражать другие органы и системы в период, когда в горле заболевания уже нет!

Самое грозное осложнение — острая ревматическая лихорадка (ОРЛ). Могут поражаться сердце, суставы, почки, нервная система. Иногда необратимо.

Если БГСА-инфекции в горле повторяются часто, а именно: 7 эпизодов за последний год, 5 в год за последние два года, 3 в год за последние три года и более, это абсолютное показание к тонзиллэктомии.

Когда ещё показана операция?

если у человека аллергия или непереносимость антибиотиков, которыми лечится БГСА-инфекция

если человек перенёс ОРЛ с поражением сердца, ОРЛ без осложнений на сердце, но человек носитель БГСА или если человек носитель БГСА и было 2 эпизода ангины за последний год

Тонзиллэктомия — панацея?

Нет ничего идеального. Редко стрептококк может вызывать инфекцию в области задней стенке глотки, где также имеется лимфоидная ткань. В этом случае проводится полноценная антибактериальная терапия.

⚠️ Тонзиллэктомия — самая частая, простая и в то же время непредсказуемая операция.

Риск кровотечения после тонзиллэктомии выше, чем после других ЛОР-операций. И он сохраняется вплоть до полного заживления (10-14 дней).