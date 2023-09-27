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ФПП опубликовало обновление для ГИИСа

Новые ограничения в ГИИС ДМДК с 02 октября 2023 года начиная с версии 4.4.1 в ГИИС ДМДК.
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🟢 Отправка по спецификации партий «Лом, отходы» допускается только в адрес аффинажных заводов и организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по обработке (переработке) лома и отходов ДМ. Партии лома, отходов, ввезенные таможенным брокером из стран ЕАЭС, могут быть переданы собственнику, указанному в договоре ввоза-вывоза.

🟢 Регистрировать партии «Промежуточный продукт металлургического производства» можно только из родительских партий «Минеральное сырье», «Вторичное сырье», «Промежуточный продукт металлургического производства», «Лом, отходы».

🟢 Производители ЮИ могут отправлять на опробование и клеймение только те заготовки изделий, которые были изготовлены ими из своего ювелирного котла, либо зарегистрированы ими, как начальные остатки, либо изготовлены по квитанциям на изготовление ЮИ из материала физического лица, зарегистрированным самим производителем.

🟢 Ломбарды могут направлять на опробование и клеймение только те заготовки изделий, которые были приняты ими в залог с оформлением залоговой карточки.

🟢 Комиссионные магазины могут направлять на опробование и клеймение только те заготовки изделий, которые были приняты ими по квитанции на комиссию от физического лица.

🟢 Ремонтные мастерские могут направлять на опробование и клеймение только те заготовки изделий, которые были приняты ими по квитанции на ремонт, либо изготовлены ими из своего ювелирного котла.

🟢 Не допускается изготовление изделий (отправка в ювелирный котел) из объединенных партий лома, отходов от разных производителей без обязательного аффинирования.

🟢 Партии лома, отходов, собранные в процессе собственного производства, разрешено объединять только между собой. Не допускается объединять собранные в процессе собственного производства партии лома, отходов с ломом других производителей организациям, не имеющим лицензию на осуществление по переработке лома и отходов ДМ.

slizky1983

slizky1983

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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