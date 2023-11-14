Новое в регистрации юрлиц и ИП: ИП зарегистрируют без паспорта, а кредиторам теперь нужно обосновать возражения

Вступил в силу Федеральный закон от 02.11.2023 № 519-ФЗ, которым вносятся изменения в порядок регистрации ИП и исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Изменения в закон о госрегистрации юрлиц и ИП, которые вступили в силу с 13.11.2023 года:

📌 Регистрация ИП. Теперь при регистрации физического лица в качестве ИП не нужно представлять копию паспорта.

📌 Принудительное исключение юрлиц и ИП из ЕГРЮЛ за недостоверные сведения или за отсутствие деятельности. Теперь для того, чтобы юрлицо или ИП не были исключены из реестров, им потребуется устранить причину, которая стала основанием для начала исключения. Например, если решение о предстоящем исключении принято в связи с признаками недействующего юрлица, ему необходимо представить отчетность, а если решение о предстоящем исключении принято в связи с недостоверностью сведений, то необходимо подать соответствующее заявление. Для прекращения процедуры исключения ИП требуется представить отчетность и уплатить задолженность.

📌 Возражение против исключения юрлица или ИП. Заинтересованным лицам при направлении возражений против предстоящего исключения юрлица из ЕГРЮЛ или предпринимателя из ЕГРИП необходимо приложить документы, подтверждающие обоснованность таких возражений (ранее достаточно было просто заявить о возражении).

Источник: Федеральный закон от 02.11.2023 № 519-ФЗ.