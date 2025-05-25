В 2011 году между Россией и Шввейцарской республикой был заключен договор о взаимном признании официальных клейм на изделиях часовой промышленности, изготовленных из драгоценных металлов

Нужно ли клеймить и маркировать швейцарские часы?

В 2011 году между Россией и Шввейцарской республикой был заключен договор о взаимном признании официальных клейм на изделиях часовой промышленности, изготовленных из драгоценных металлов

Этот международный договор заключен с целью развития торговли изделиями часовой промышленности Российской Федерации и Швейцарской Конфедерации.

Содержание договора сводится к взаимному признанию сторонами оттисков клейм изготовителей и официальных клейм, указывающих пробу (актуальный текст приложен к посту)

В ст. 3 указанного Соглашения определено, что

"Изделия часовой промышленности, изготовленные из драгоценных металлов, которые при ввозе в Российскую Федерацию имеют оттиски официального клейма Швейцарской Конфедерации, клейма изготовителя и законодательно установленного стандарта пробы, не подлежат новому опробованию, анализу или клеймению официальным клеймом Российской Федерации, а также физической маркировке, если данные товары соответствуют положениям законодательства Российской Федерации и настоящего Соглашения"

Таким образом, изделия, которые имеют оттиски официального клейма Швейцарской Конфедерации, клейма изготовителя и законодательно установленного стандарта пробы, не подлежат новому клеймению и маркировке.

Эти положения, впрочем, не препятствуют проведению выборочных проверок таких изделий. Например, для целей проверки подлинности иностранного клейма, а также легальности ввоза таких часов. Например, часы дорогостоящие часы, завезенные в РФ без надлежащего декларирования как частными лицами, так и коммерческим способом - не могут находится в законном обороте