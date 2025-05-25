Ассоциация развития ломбардов поделилась необычным запросом от ЦБ. В запросе регулятор ссылаясь на сообщение ростовского МРУ ФПП, упрекает ломбарды в приеме в залог изделия, у которых нет оттисков государственных пробирных клейм.

ЦБ не нравится, что ломбарды принимают в залог изделия без клейм.

Ассоциация развития ломбардов поделилась необычным запросом от ЦБ. В запросе регулятор ссылаясь на сообщение ростовского МРУ ФПП, упрекает ломбарды в приеме в залог изделия, у которых нет оттисков государственных пробирных клейм.

ЦБ высказывает предположение, что данные факты могут свидетельствовать о вовлечении ломбардов в легализацию ювелирных изделий из сферы «теневого» оборота, говорит о "недостатках в процедурах внутреннего контроля ломбарда при проведении оценки принимаемых в залог изделий из драгоценных металлов / их проверки на подлинность и наличие надлежащих государственных пробирных клейм".

Направление ломбардом на маркировку и клеймение изделий при продаже - это обязанность ломбарда по Постановлению №270. (прим. ред.)

Далее ЦБ предлагает ломбарду проводить "мероприятия, направленных на повышение эффективности процедур контроля принимаемых в залог ювелирных изделий, выявление причин, повлекших прием ювелирных изделий без соответствующих клейм, и выстраивание эффективного процесса контроля, позволяющего предотвращать возможность реализации указанных событий" и требует от ломбарда предоставить документы, методики и т. п..

Какие именно нужно провести мероприятия, регулятор, впрочем не пишет.