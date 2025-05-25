Девушка похитила ювелирные украшения на 8 млн рублей из магазина, в котором работала

Елизовский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 21-летней жительницы г. Петропавловска-Камчатского.

Она признана виновной в присвоении чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В судебном заседании установлено, что девушка с сентября по октябрь прошлого года похитила из сейфа магазина, в котором работала, 99 ювелирных изделий из золота.

Часть украшений она сдала в ломбард и продала случайным прохожим на улицах в Елизово и Петропавловске-Камчатском, некоторые продать не успела, их изъяли правоохранители и вернули законному владельцу.

Ущерб составил более 8 млн 500 тыс. рублей.

Суд признал смягчающими вину обстоятельствами активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие заболевания и молодой возраст.

Учитывая позицию государственного обвинителя Елизовской городской прокуратуры, суд назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком 3 года.

Также по судебному решению осужденной предстоит выплатить потерпевшему более 8 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.