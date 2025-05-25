Как правильно рекламировать услуги ломбарда, чтобы не получить штраф

Пока Банк России придумывает новые способы донести до граждан информацию о реальной стоимости банковских услуг и услуг МФО и ломбардов, в Ивановской области свободолюбивый «Ломбард N 1» показывает как нужно рекламировать себя и игнорировать с десяток требований закона.

Что не так с рекламой?

1. В рекламе услуг ломбарда всегда нужно указывать наименование ломбарда. Штраф до 500 тыс.

2. В рекламе с указанием % ставки по займу нужно указывать рядом таким же шрифтом размер полной стоимости займа. Штраф до 500 тыс.

3. В рекламе с указанием % ставки по займу нужно указывать условия, при которых такую ставку применяют (срок займа, сумма займа и т. д.). Штрафы те же.

4. Если в рекламе называем себя «номер 1», «лучший», «первый» - нужно приводить обоснование, исследование, критерий. Это нарушение закона о защите конкуренции

5. Реклама услуг в интернете должна быть зарегистрирована в Роскомнадзоре и номер регистрации (ЕРИД) должен быть указан в рекламном макете. Плюс отчетность. Штраф до 1,5 млн руб.

6. В рекламе услуг ломбарда нет обязательных с марта 2025 слов "Оценивайте свои финансовые возможности и риски" и "Изучите все условия кредита (займа)".

7. В рекламе указаны недостоверные данные - срок договора займа в ломбарде ограничен законом.