Когда не читаешь, что подписываешь: в Москве торговый центр "Коламбус" по суду взыскал с арендатора - ювелирного магазина долг и штраф

В Москве торговый центр "Коламбус" по суду взыскал с арендатора - ювелирного магазина "Roberto Bravo" 500 тысяч долга по арендной плате и еще 1,5 миллиона штрафа за просрочку платежа и отсутствие ведения деятельности.

Арендатор ООО "АРНО" не согласился с решением и обжаловал его в вышестоящий суд и указал в жалобе, что арендатор расторгнул договор в одностороннем порядке и подписал акт в одностороннем порядке, а суд не дал этому оценки.

Вышестоящий суд, однако, арендатора не поддержал. Суд указал, что в договоре у арендатора вообще нет права на односторонний отказ и его самовольное покидание помещения и остановка ведения деятельности влечет штраф, который и был взыскан.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2025 по делу N А40-215199/2024 (https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/f9221e9a-7b77-4afb-a808-793d052fd73e/635cbb4b-0a56-44b3-a879-717dbf995cfe/A40-215199-2024_20250411_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True)

Такие решения судов не редкость. Причем всегда ответчиками выступают небольшие организации, которые при заключении договора не проявили осторожность и не показали юристам то, что собираются подписать. А зря. Отсутствие одной строчки в договоре с нужной формулировкой и неуклюжие и неправильные действия в данном случае стоили арендатору 2 миллиона рублей.

При заключении договора аренды нужно обращать внимание не только на сумму арендной платы и срок договора, но и предусматривать выход из договора на случай если продажи окажутся меньше ожиданий.

Формулировка должна быть правильной - никаких "расторгнуть договор", только "в любое время отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке"