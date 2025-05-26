Правительство предложило ввести плату за использование данных. Для бизнеса будет вводится плата за пользование инфраструктурой электронного правительства (ИЭП).

Госуслуги по тарифам: ювелиры будут платить за использование систем электронного правительства.

Правительство предложило ввести плату за использование данных. Для бизнеса будет вводится плата за пользование инфраструктурой электронного правительства (ИЭП).

С проектом соответствующего документа ознакомился «Ювелир и закон»

В Минцифры отмечают, что оплачивать услуги будут только компании в рамках коммерческого взаимодействия.

Как следует из текста пояснительной записки, стремясь к повышению качества оказания своих услуг, коммерческие организации активно запрашивают данные через ИЭП. Количество запросов от них постоянно растет. Причем, как отмечают собеседники на рынке, многие из таких запросов носят избыточный характер, что перегружает инфраструктуру. Проект постановления Минцифры предусматривает право правительства устанавливать плату для бизнеса за использование этих сервисов.

Документ устанавливает плату в размере почти 5 рублей за запрос. В зависимости от количества запросов по итогам месяца государство будет выставлять бизнесу счет.

Формулировки документа довольно общие и, на первый взгляд, затрагивают только прямые запросы через СМЭВ (например, проверку паспорта клиента) и использование госуслуг (ФПП уже реализовала функционал получения именников, спецучет и лицензирование через Госуслуги).

Будет ли взиматься плата за обращения к ГИИС ДМДК - пока неизвестно.

Национальный ювелирный союз направил в Федеральную пробирную палату запрос касательно возможного взимания платы за запросы в ГИИС ДМДК.