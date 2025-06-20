Пробирная палата открыла электронную запись на клеймение и маркировку

МРУ ФПП по Центральному округу открыло электронную запись на прием изделий на клеймение и маркировку. Изделия можно сдать по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 12

МРУ ФПП по Центральному округу открыло электронную запись на прием изделий на клеймение и маркировку. Изделия можно сдать по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 12

Прием изделий от скупок, ломбардов, комиссионных магазинов, ремонтов, художников-ювелиров, малых предприятий осуществляется во вторник, среду и пятницу с 8:00 до 13:50 (перерыв с 12:00 до 12:30).

Выдача изделий: вторник, среда с 14:00 до 16:20, пятница с 14:00 до 15:00.

Количество принимаемых изделий ограничено:

для скупок, ломбардов, комиссионных магазинов, ремонтов, художников-ювелиров, малых предприятий – не более 15 изделий (для ломбардов – не более 5 изделий на один паспорт) при предъявлении копии договора купли-продажи, залогового билета, договора комиссии, документа, удостоверяющего личность, соответственно, а также доверенности и документа, удостоверяющего личность, в случае сдачи ювелирных изделий их представителем.

Запись доступна на официальном сайте Федеральной пробирной палаты.



