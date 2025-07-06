Норникель лишился права на аффинаж драгоценных металлов

В России стало на один аффинажный завод меньше. Правительство внесло изменения в список организаций, которые имеют право осуществлять аффинаж драгоценных металлов. Из перечня исключено ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (г. Дудинка, Красноярский край, ИНН 8401005730, ОГРН 1028400000298).

ГМК Норникель также исключен из перечня организаций, которое осуществляет сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней. Постановление вступит в силу с 11 июля 2025 года.



Ранее в СМИ появилась информация, что фоне дефицита сырья (лома драгоценных металлов) количество аффинажных мощностей в России может сократиться в три раза, подсчитали участники отрасли. Продолжат работу, по предварительным оценкам, только четыре крупнейших аффинажных завода.

Этому будет способствовать новый закон о получении лицензии на аффинаж драгоценных металлов, в несколько раз увеличивающий необходимые объемы переработки. Как следует из текста, завод может претендовать на лицензию на аффинаж драгметаллов только в том случае, если за три года оно перерабатывает не менее 50 тонн сырья и изготавливает из него не менее 9 тонн золота или не менее 20 тонн суммарного объема платины и металлов платиновой группы .

Ранее для получения соответствующей лицензии необходимы мощности, позволяющие выпускать в год 3 тонны золота, 10 тонн серебра и (или) 500 килограмм платины или металлов платиновой группы.

Причиной новых требований стал дефицит сырья для аффинажа на рынке: компании, добывающие руды драгоценных металлов, предпочитают производить концентрат и либо осуществлять последующий аффинаж самостоятельно, либо же продавать концентрат на более маржинальных азиатских рынках, особенно с учетом рекордных цен на золото (22 апреля на LME стоимость этого драгметалла превышала $3,5 тыс. за тройскую унцию).

Сейчас лицензию на аффинаж драгметаллов имеют 12 российских предприятий:

1.АО "Приокский завод цветных металлов" (г. Касимов, Рязанская область, ОГРН 1036218001841)

2. АО "Новосибирский аффинажный завод" (г. Новосибирск, ОГРН 1035401924172)

3. АО "Щелковский завод вторичных драгоценных металлов" (г. Щелково, Московская область, ОГРН 1035010204492)

4. ООО "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова" (г. Красноярск, ОГРН 1022402056324)

5. АО"Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область, ОГРН 1026605225591)

6. АО "Кыштымский медеэлектролитный завод" (г. Кыштым, Челябинская область, ОГРН 1027400827057)

7. АО "Уралэлектромедь" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область, ОГРН 1026600726657)

8. АО "Московский завод по обработке специальных сплавов" (г. Москва, ОГРН 1187746360141)

9. ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (г. Дудинка, Красноярский край, ОГРН 1028400000298) - утратит право с 11 июля 2025 года.

10. АО "Уральские Инновационные Технологии" (г. Екатеринбург, Свердловская область, ОГРН 1046603486930)

11. АО "КВАРТ" (поселок городского типа Красное-на-Волге, Красносельский район, Костромская область, ОГРН 1194401000090)

12. ООО "НПО АВРОРА" (г. Мценск, Орловская область, ОГРН 1177746641291)

В силу статьи 20 закона "О драгоценных металлов" с 2015 года все ювелиры обязаны направлять весь собранный лом на аффинаж. За нарушение этого правила предусмотрена административная и уголовная ответственность.