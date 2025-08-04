Правительство утвердило новые требования к ПВК ювелиров
Ювелирам, производителям, скупкам, комиссионкам и остальным субъектам 115-ФЗ нефинансового сектора придется в очередной раз менять свои правила внутреннего контроля и проводить внеплановые инструктажи.
Правительство утвердило новые требования к ПВК. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Этим же документом отменяется постановление Правительства от 30.06.2012 № 667, которое ранее регламентировало требования к главному внутреннему антиотмывочному документу ювелира.
Обязательно к изучению всем СДЛ ювелирных организаций: постановление Правительства от 02.08.2025 № 1157 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями».
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию