Подписаться Правительство утвердило новые требования к ПВК ювелиров Ювелирам, производителям, скупкам, комиссионкам и остальным субъектам 115-ФЗ нефинансового сектора придется в очередной раз менять свои правила внутреннего контроля и проводить внеплановые инструктажи.

Правительство утвердило новые требования к ПВК. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Этим же документом отменяется постановление Правительства от 30.06.2012 № 667, которое ранее регламентировало требования к главному внутреннему антиотмывочному документу ювелира. Обязательно к изучению всем СДЛ ювелирных организаций: постановление Правительства от 02.08.2025 № 1157 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями».