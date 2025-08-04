ЦОК ОК УУ 04.08 Мобильный
Петр Слизкий
Обзоры новостей

Правительство утвердило новые требования к ПВК ювелиров

Ювелирам, производителям, скупкам, комиссионкам и остальным субъектам 115-ФЗ нефинансового сектора придется в очередной раз менять свои правила внутреннего контроля и проводить внеплановые инструктажи.

Правительство утвердило новые требования к ПВК. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Этим же документом отменяется постановление Правительства от 30.06.2012 № 667, которое ранее регламентировало требования к главному внутреннему антиотмывочному документу ювелира.

Обязательно к изучению всем СДЛ ювелирных организаций: постановление Правительства от 02.08.2025 № 1157 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями».

Информации об авторе

Петр Слизкий

Петр Слизкий

Главред в ЮВЕЛИР_И_ЗАКОН

3 подписчика75 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Максим Рукинов

Хронология управленческого позора или как «утопить» свою же компанию

Хронология управленческого позора или как «утопить» свою же компанию

Начать дискуссию

ГлавнаяКлерк ИИПремиум