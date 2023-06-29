Лучшие «зеленые» инициативы бизнеса. Объявлены победители VII Премии ECO BEST

22 июня в Moscow Country Club на торжественной церемонии были объявлены лауреаты ежегодной Премии ECO BEST. Награду, вручаемую за самые успешные продукты и практики в области экологии и устойчивого развития, получили более 35 компаний.

По традиции, перед награждением прошла шестая конференция «Экология и бизнес: лучшие корпоративные практики». Представители устойчивых компаний рассказали о своих проектах по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду и обсудили успехи в отечественной практике эко-разработок, различия между экомаркетингом и гринвошингом, идеи для успешного экологичного стартапа и эко-профессии, за которыми стоит будущее.

В завершение дня состоялась церемония награждения победителей VII Премии ECO BEST. Вновь было подтверждено, что одна из важнейших составляющих деятельности любой успешной компании — корпоративные социально-ответственные проекты.

Награды за лучшие эко-инициативы в этой категории удостоились: Сбер, ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», АО «Русская Медиагруппа», World Class, СИБУР (агентство: Affect), Московские рестораны «Кофемания», госкорпорация «Росатом», GRASS, Газпромбанк Лизинг, УК «Первая», Компания девелопер UDS, Автономная некоммерческая организация в сфере экологии и защиты окружающей среды «Собиратор», ООО «Ставролен», ГУП «Мосгортранс», ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».

Следование принципам ESG — не просто новый тренд в бизнесе, а в ближайшем будущем — ключевой фактор развития устойчивого бизнеса. Все больше компаний осознают это, трансформируя свой бизнес при поддержке лидеров экономики.

Для привлечения как можно большего числа людей к решению экологических проблем важно создавать условия, которые помогут им упростить процесс перехода к новым привычкам. А для решения проблем, связанных с окружающей средой, необходим комплексный подход и серьезная работа. Большую роль в этом процессе играют бизнес-проекты, которые направлены на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и стимулирование устойчивого развития экономики.

Зеленые практики в бизнесе становятся все более популярными и необходимыми. Они помогают компаниям не только улучшить свой имидж, но и способствовать сохранению природы.

Многие современные потребители тщательно подходят к выбору продуктов. Одними из важнейших критериев являются натуральность и экологичность. Производители товаров народного потребления крайне ответственно подходят к производству своей продукции, делая ее безопасной как для самих потребителей, так и для природы. В этом году эксперты отметили наградой: АО «Нэфис Косметикс», Курорт Красная Поляна, Gardenica, НПАО «Светогорский ЦБК», Grundig, ANNA GALE, Econel, ООО «ФУД МИЛК», ТМ «Мастерская Олеси Мустаевой», Greenworks.