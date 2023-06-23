Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип evadona
evadona

А что у вас свеженького? для бухгалтера

Ого… Только зарегистрировалась, а уже прямо собственный блог завела. Прикольно. А чё тут пишут?
11

Последняя находка после очередного штурма ПБУ 18/02

Подходящая иллюстрация к ПБУ 18/02 (рисовала, понятно, не сама)

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

11
evadona

evadona

самодура в Место работы

0 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    15 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    Очень много свеженького )  Иллюстрация - огонь ) 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Светлана Беляева
Светлана Беляева
Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет НДС по экспорту. Бухгалтерские проводки

Возможно три ситуации по экспортному НДС. В зависимости от ситуации у вас будут разные проводки в бухгалтерском учете. Расскажу о них в посте.

Бухгалтерский учет НДС по экспорту. Бухгалтерские проводки
28
Логотип Инмар (Inmar)
Инмар (Inmar)
Учет в торговле

Как упростить товароучет в розничной торговле

Товарный учет — это система. И если один элемент дает сбой, пострадать может вся цепочка, то есть бизнес рискует понести убытки или не получить планируемую прибыль. Обеспечить бесперебойную работу и минимизировать потери поможет грамотная организация товарного учета.

Как упростить товароучет в розничной торговле
273
Логотип igotosochi
igotosochi
Ценные бумаги

Свежие облигации: ВУШ на размещении

Прошлым летом ВУШ вышел на рынок облигаций с дебютным выпуском, который вызвал определённый скепсис у ряда инвесторов, но всё равно стал прошёл успешно и нашёл свою аудиторию.

Свежие облигации: ВУШ на размещении
78
Логотип N.Dubrovina
N.Dubrovina
НДФЛ

Контрольные соотношения 6-НДФЛ, какие не применяются. Знают ли об этом налоговики?

Общеизвестный факт, что налог на доходы физических лиц исчисляется нарастающим итогом и сумму налога проверяют умножением налоговой базы за период (год) на ставку налога. Но вот о том, что данная норма не всегда применима, знают не все.

Контрольные соотношения 6-НДФЛ, какие не применяются. Знают ли об этом налоговики?
136
Поиск работы бухгалтеров

Кого сегодня ищут на «Клерке»: вакансии дня

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

188
Логотип nlukina
nlukina
Общество

Пятничный дайджест. Все самые популярные посты Трибуны этой недели в одном месте

Не успели мы моргнуть, а неделя опять пронеслась словно комета. Давайте вспомним, что было интересного в Трибуне за эти пять дней. Подготовили для вас дайджест самых популярных постов. Напомним, свой выбор редакция делает на основе количества просмотров и комментариев.

Пятничный дайджест. Все самые популярные посты Трибуны этой недели в одном месте
144
Логотип Black_Moon
Black_Moon
Мотивация персонала

Что удивило «Клерк» в окрестностях Геленджика. Дольмены, водопады, скалы, раковина три в одном

На прошлой неделе «Клерк» поехал на один день в тур по красотам Краснодарского края, неподалеку от Геленджика. Расскажу вам про древние дольмены, Голубую бездну и ноу-хау пляжа в Прасковеевке.

Что удивило «Клерк» в окрестностях Геленджика. Дольмены, водопады, скалы, раковина три в одном
6
306
Читать еще