Последняя находка после очередного штурма ПБУ 18/02
А что у вас свеженького? для бухгалтера
evadona
самодура в Место работы
evadona
самодура в Место работы
Ого… Только зарегистрировалась, а уже прямо собственный блог завела. Прикольно. А чё тут пишут?
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Комментарии1
Борис МальцевКлерк
Очень много свеженького ) Иллюстрация - огонь )