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Право

Как с помощью регрессных требований взыскать ущерб с УК в полном объеме?

В статье делюсь опытом взыскание ущерба с управляющей компании за проведение ремонта дома, в результате которого произошло подтопление подъезда
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Известны ли вам случаи, когда после проведения ремонта кровли управляющей компанией в многоквартирном доме возникают протечки после обильного снегопада или после сильного дождя, которые подтапливают квартиры жильцов, в результате чего ремонт в квартире нужно переделывать, и хорошо если не повреждена дорогая бытовая техника.

Такие случаи не редкость, и жители дома, которым причинен ущерб от действий сотрудников управляющей компании предстоит в суде взыскивать деньги для покрытия причиненного ущерба.

Очень часто в таких делах суд занимает сторону управляющей компании и занижает размер компенсаций в 2-3 раза от реального размера ущерба.

Либо при составлении акта осмотра сотрудники УК отказываются включать в акт все повреждения, в том числе и скрытые и тогда размер компенсации существенно меньше реального.

Кейс 2016г., который не теряет актуальность и на сегодня. Взыскание компенсации ущерба в полном объеме через регрессные требования.

Я осуществлял защиту прав и интересов клиента, который обратился с вопросом, что нужно делать чтобы получить компенсацию в полном объеме.

Обращение клиента было своевременным в день, когда его квартиру затопило с чердачного этажа, в котором накануне проводились ремонтные работы. Затем ночью шел сильный дождь и все квартиры были подтоплены, при этом УК отказывалась фиксировать причиненный ущерб и тем более проводить переговоры о компенсации.

Загвоздка клиента была в том, что жилое помещение, которое было подтоплено клиент сдавал в аренду, поэтому его вопрос был с кого и как нужно требовать компенсацию: с арендатора или с УК.

Я ознакомился с заключенным договором аренды и судебной практикой о разрешении подобного рода категории дел с УК.

В нашем регионе УК имеет больше всех многоквартирных домов под управлением, и много исков о взыскании компенсаций за причиненный ущерб и эти иски при подаче напрямую удовлетворяются частично с минимальными суммами.

Следовательно было принято решение применять норму закона по регрессным требованиям, а значит сначала взыскивать причиненный ущерб с арендатора, а затем при желании арендатора взыскивать этот ущерб с УК.

Регресс – право обратного требования лица (потерпевшего) к лицу причинившего вред в размере выплаченного возмещения – п. 1 ст. 1081 ГК РФ.

Регрессом также пользуются страховые компании по взысканию суммы ущерба с виновника ДТП.

Итак, есть факт причиненного ущерба, чтобы взыскивать компенсацию нужно сделать следующее:

  1. Зафиксировать факт причиненного ущерба сторонними службами — должностными лицами УК.

  2. Чтобы УК не игнорировало требования потерпевшей стороны о фиксации всех повреждений мы в квартиру вызвали сотрудников полиции. Полиция прибыла на место происшествия, взяла объяснение с арендатора, соседей и вызвало УК для составления акта по фиксации причиненного ущерба. В тот же день у нас на руках был подписанный Акт всеми заинтересованными лицами, а позднее в суде мы запросили рапорта полицейских, в которых подробно были изложены зафиксированные факты причиненного ущерба.

  3. Определить как будем взыскивать ущерб: через оценку или прямое возмещение убытков.

    Мы выбрали 2-й способ и предложили арендатору добровольно компенсировать моему доверителю причиненный ущерб.

  4. Подали арендатору и в УК претензию о выплате компенсаций за причиненный ущерб.

    Так как арендатор и УК отказались в добровольном порядке компенсировать размер ущерба, то потерпевший восстановил свой ремонт, купил поврежденную технику, сохранил все чеки.

  5. Составили исковое заявление в суд на взыскание с арендатора всей суммы причиненного ущерба, а 3-м лицом заявили УК.

  6. В суде предоставили Акт фиксации причиненного ущерба, истребовали объяснения с опрошенных лиц сотрудниками полиции по данному факту, предоставили чеки на восстановительный ремонт.

  7. Суд удовлетворил наши требования в полном объеме, при этом УК в суде не принимала активного участия.

  8. Так как своих денег у Арендатора не было, то им было принято решение оформить потребительский кредит под 20% годовых и он в полном объеме выплатил сумму причиненного ущерба и обратился ко мне за взысканием регресса с УК и взысканием причиненных убытков.

  9. Составили исковое заявление и подали в суд на УК о взыскании регрессных требований.

  10. Так как все обстоятельства уже были установлены ранее судом, а спор фактически имел тот же состав участников, то положительное решение было вынесено в 1 судебном заседании. С УК взыскали всю сумму причиненного ущерба и взыскали дополнительно причиненные убытки арендатору, а именно %, уплаченные за пользование потребительского кредита, и конечно были взысканы судебные расходы на мои оказанные юридические услуги в полном объеме.

Мой основной принцип работы: решать правовую проблему клиента как свою собственную!

А вы знали про регрессные требования?

Safronov_bankrotstvo

Safronov_bankrotstvo

Юрист в самозанятый

2 подписчика

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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