Как подать заявление в службу судебных приставов, чтобы его не потеряли

Делюсь опытом как взаимодействовать со службой судебных приставов, чтобы обращение и заявление было рассмотрено с дачей ответа.

Знание законов облегчает жизнь юристу и обычному человеку, а правильное применение законов помогает оперативнее решить правовую задачу.

Практически каждый кто взаимодействует со службой судебных приставов сталкивался с феноменом отсутствия ответа на поданное обращение, заявление или ходатайство.

Причин может быть много почему такое произошло, как намеренных со стороны службы судебных приставов, так и нет.

Но как говорится время — деньги, а бездействие судебного пристава, связанного с исполнением судебного акта это дополнительные деньги, которые взыскателю или должнику не компенсируют.

Возникает вопрос, как подать заявление или обращение к судебному приставу, чтобы его не потеряли и рассмотрели максимально оперативно, а еще и удовлетворили.

Ответ в целом прост. Нужно воспользоваться сервисом интернет-приемной, размещенным на официальном сайте службы судебных приставов. Заполнить нужные поля, прикрепить документы и одним нажатием кнопки отправить обращение в службу судебных приставов. Обращение сначала проходит регистрацию в УФССП России, затем перенаправляется конкретному приставу через электронное взаимодействие. Пристав рассмотрев ходатайство обязан отчитаться об ответе заявителю и вышестоящему руководству. Ответ приходит также на электронную почту. Это про техническую часть вопроса.

Рассмотрим подробнее юридическую часть.

Порядок рассмотрения обращений и заявлений, урегулирован Законом об исполнительном производстве и ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», которыми установлены сроки рассмотрения обращения и дачи ответа в течении 30 дней с момента регистрации обращения.

Как показывает практика, 30 дней, мягко говоря, не оперативно и такая задержка может повлечь причинение имущественного вреда взыскателю и сделать невозможным совершение некоторых критически важных исполнительных действий. Либо напротив, причинить вред должнику, в случае если затрагиваются его права и интересы в обращении.

Чтобы получить удовлетворение и оперативность исполнения требований по обращению, необходимо подавать его в порядке ст. 64.1 Закона об исполнительном производстве в форме ходатайства, которое подлежит рассмотрению и принятию решения в течении 3-10 дней с момента получения приставом ходатайства.

Ходатайство должно быть мотивированным, обоснованным и законным, т.е. нужно не просто потребовать от судебного пристава совершить какие-то действия, а конкретизировать их и сослаться на нормы права, устанавливающие обязанность пристава подчиниться закону и оперативного отреагировать на поданное ходатайство. Идеальный вариант, если в ходатайстве будет указана судебная практика по аналогичному делу, разъяснения Верховного Суда РФ или указаны методические рекомендации УФССП России.

В качестве примера могу привести окончание исполнительного производства в связи с банкротством должника гражданина. В указанном случае не каждый пристав и арбитражный управляющий стремиться окончить исполнительное производство в банкротстве и часто должник остается формально должным даже после завершения банкротного процесса.

Чтобы исключить негативные последствия следует незамедлительно подать ходатайство в службу судебных приставов с требованием окончить исполнительное производство. В ходатайстве, не лишним будет указание на п.4.1. «Методические рекомендации по исполнению исполнительных документов при введении в отношении должника процедур банкротства» (утв. ФССП РФ 30.06.2010 № 02-1).

Таким образом, чтобы обращение было исполнено оно должно быть обоснованным, законным и мотивированным, а чтобы обращение не потерялось в стенах канцелярии, его нужно направлять в электронной форме через интернет-приемную.

Юрист, Ярослав Сафронов