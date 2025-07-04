Использование искусственного интеллекта в рабочих процессах

На дворе век информационных технологий. И все чаще мы слышим о том, что люди прибегают к использованию нейросетей в повседневной жизни, для выполнения рабочих задач и даже для проведения досуга. Сотрудники компании Unicon Outsourcing не являются исключением из данного списка.

Внутри компании, мы провели небольшой опрос, где выявили каким нейросетями пользуются наши коллеги и в каких целях.

Хотим поделиться нашими лайфхаками, возможно, кто-то откроет для себя новые горизонты, а для кого-то наш пример станет неким стартом для использования искусственного интеллекта.

Руководитель проектного офиса по информационным технологиям, в работе часто использует чат GPT-OPEN, в основном для составления коммерческих предложений клиентам или рабочих кейсов. А в управлении проектов, команда проектного отдела, в главе с руководителем применяют адаптированные шаблоны и стандарты 1С. Названные ТКВ-2,0, основанные на технологии управления проектами PMBOK.

Лидер одного из отделов, который оказывает услуги клиентам по расчету заработной платы, поделилась с нами, что часто в работе с клиентами ей помогает внутренняя способность поставить себя на место клиента, в любом вопросе, рассматривая задачу глазами клиента и идя на уступки без ущерба для компании. В этом ей, в частности, помогает программа по расшифровке рабочих видео и аудио встреч. Суть программы в том, что во время встречи ведется запись, а затем нейросеть анализирует, расшифровывает и делает краткое резюме встречи, это помогает сфокусироваться на главном и понять основные боли клиента.

Старший бухгалтер отдела бухгалтерской практики не использует в работе нейросети, но пользуется инструментом упрощения рабочего процесса, который предоставляет программа корпоративной почты MS Outlook. Для удобства в обработки входящих писем создает папки в почте. Например, Папка «В работе(несрочное)»-туда переносит, те письма что можно отложить, чтобы не увеличивать список срочных задач во входящих сообщениях; в папку «Инструкции»-переносит письма с инструкциями команде, чтобы по прошествии времени осуществлять контроль выполнения.

Помимо папок Outlook предлагает использование категорий по цветам и названию, для того чтобы удобнее было ориентироваться при контроле - какому сотруднику и от какого клиента поступило письмо.



Руководитель отдела бухгалтерской практики поделилась небольшим кейсом в использовании нейросети в работе. Один из клиентов в данном отделе - компания с международным учетом и однажды от этого клиента поступил запрос сформировать страновой отчет для камеральной проверки - это документ, который содержит информацию о распределении активов, капитала, доходов, прибыли, налогов и других показателей по странам, в которых международная группа компаний осуществляет свою деятельность. Сложность заключалась в том, что отчет был довольно объёмный и предстояло перевести его с английского языка на русский. Сделать это руками было практически невозможно, поэтому было принято решение прибегнуть к помощи искусственного интеллекта, он быстро и качественно перевел весь отчет, это было выявлено при дополнительной перепроверке. Теперь ИИ – один из рабочих инструментов в работе отдела.

Руководитель отдела кадрового администрирования часто обращается к нейросетям при недостатке информации по регламентированному учету, в части законодательства и его норм. Но, к сожалению, часто ее ответы содержат ошибки, поэтому приходится перепроверять предлагаемую информацию в справочных правовых системах.

Team-lead отдела по расчету заработной платы рассказывает, что сейчас для себя тестирует нейросеть DeepSeek, в текстовом формате, в части ответов клиентам по поступающим вопросам и отработки возражений. А в ежедневной работе помогают систематизация и упорядочивание контроля, с помощью ведения Excel-файла с информацией по клиентам и затратам, а также ставит напоминания в календаре корпоративной почты MS Outlook.

Также руководитель поделилась с нами рекомендацией полезной литературы Дейла Корнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить». Нашей коллеге она регулярно помогает в работе. С ее помощью она научилась выстраивать прогнозы, понять, какой будет исход события, при наступлении той или иной ситуации, то есть может развернуть цепочку событий, в то время, когда ничего еще не произошло. Это помогает подготовиться заранее к любому исходу. Как следствие, снижается тревожность.

Делимся с вами ссылками на полезные и проверенные нейросети, которые рекомендуют наши коллеги, а также успешно пользуют в работе:

И раз уж мы затронули тему полезной литературы, хотим поделиться еще и рекомендациями бизнес-литературы, которая, возможно, поможет по-другому взглянуть на рабочие процессы: