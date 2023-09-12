Залог победы в суде. Что пишем в судебных и процессуальных документах

Недавно ко мне обратился клиент — попросил посмотреть исковое заявление по оспариванию ненормативного акта, которое ему писали другие юристы. Интуитивно чувствует, что документ не очень, но что именно не может понять.

А там всё просто. Коллеги сослались на 100500 пунктов Закона о недрах (предмет спора-отзыв лицензии недропользования), подзаконных актов и регламентов. Но конкретики /фактических обстоятельств дела и доказательств предпринятых истцом (обществом) усилий нет. Тот минимум конкретных фактов просто «замылился» нормативкой и совершенно не воспринимается.

Коллеги пишут, что заинтересованное лицо (прим. Ответчик-Министерство МО) не доказало целесообразность применения крайней меры-отзыв Лицензии, но почему и в связи с чем ничего не объясняют, что именно и почему не так-не доказывают, не обосновывают. И что делать суду в этом случае? Ответ очевиден..)))

Знать дату или цитировать закон — недостаточно.

Надо уметь виртуозно жонглировать событиями, обстоятельствами, подробностями, мотивами, решениями и прочими категориями. Объяснять причины, показывать экономическую целесообразность каждой сделки/действия или решения. Именно это и будет сердцем победы спора, а не заезженные цитаты из пленума-судьи их и так знают ))