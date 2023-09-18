МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 обязали раздавать интернет бесплатно. ФАС выдала предупреждения «большой четверке»

Операторы должны перестать брать с абонентов деньги за раздачу интернета с телефона, соответствующее предписание выдала ФАС.

ФАС установило, что операторы связи «большой четверки» установили плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, т.е. навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств. Это невыгодное навязывание условий, решили в ведомстве.

Ранее, как указывают в ФАС, поступало большое количество обращений от пользователей. В этой связи, в августе 2023 года ФАС России направила операторам «большой четвёрки» запросы с целью установить все обстоятельства и детали.

Экономического, технологического либо иного обоснования компании не предоставили. Таким образом, решили в ведомстве, в действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства.

ФАС России выдала компаниям МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 предупреждения о прекращении подобных действий.

В течение месяца операторы должны отменить плату за раздачу интернета с мобильных гаджетов и в дальнейшем не ограничивать возможность пользоваться данной функцией.

В случае неисполнения в ФАС пригрозили возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Так вот)