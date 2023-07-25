Экологические дела в Верховном Суде за июнь 2023 год. Обзор для бухгалтера

В июне 2023 года ВС рассмотрел 13 дел, связанных с применением экологического и природоохранного законодательства и одно дело, рассмотрел КС. Четыре жалобы переданы на рассмотрение в коллегиальном составе ВС. Ниже представлены вопросы, которые поднял и исследовал ВС при рассмотрении дел.

Ниже представлены вопросы, которые поднял и исследовал Верховный суд при рассмотрении дел.

По делу о последовательном отрицании факта совершения вменяемого административного правонарушения Верховный суд прекратил производство. Принято Постановление ВС от 1 июня 2023 г. № 127-АД23-5-К4.

Суд установил, что не являются законными акты о привлечении к административной ответственности, по вынесенным ранее идентичным нарушениям, а при обжаловании актов, лицом последовательно отрицался факт совершения вменяемого административного правонарушения, в подтверждение чего приводились доводы о неисполнимости предписания.

Дело о взыскании задолженности по обращению с ТКО передано в коллегию по экономическим спорам Верховного суда. Определение ВС от 1 июня 2023 г. № 309-ЭС22-25256.

Деятельность по обращению с медицинскими отходами выведена из сферы действия законодательства об отходах производства и потребления и регулируется законодательством в сфере охраны здоровья граждан, поэтому региональный оператор не является единственным исполнителем услуг по обращению с медицинскими отходами класса «А».

По делу о привлечении к административной ответственности по заявлению гражданина на услуги по обращению с ТКО ненадлежащего качества принято Постановление ВС от 2 июня 2023 г. № 67-АД23-4-К8.

Суд постановил, что исследование и рассмотрение содержащихся в сообщении, заявлении данных о наличии события административного правонарушения может быть осуществлено не только посредством проведения внеплановой проверки, но и в ином установленном законом порядке. При поступлении сведений, содержащих данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, должностное лицо административного органа не лишено возможности, в том числе в соответствии с положениями статей 28.7, 26.10 КоАП возбудить дело об административном правонарушении с проведением административного расследования.

В деле о взыскании задолженности за услуги по обращению с ТКО принято Определение ВС от 5 июня 2023 г. № 306-ЭС23-8088.

Суд установил, что на основании положения подпункта 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, тариф не подлежит увеличению на сумму НДС. Руководствуясь положениями статей 24.8, 24.9 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», заключил, что к учреждению применим тариф для «иных потребителей», учитывая положения подпункта 36 пункта 2 статьи 149 НК, применительно к спорному периоду тариф не подлежит увеличению на сумму НДС.

По делу о признании недействительным представления природоохранного прокурора Судебная коллегия Верховного суда, отменила обжалуемые судебные акты в части удовлетворения заявления общества Определением от 7 июня 2023 г. № 117-ПЭК23.

Суд установил, что само по себе отсутствие в резолютивной части представления Прокурора указания на конкретный размер вреда не создает правовой неопределенности, так как вопрос о компенсации причиненного окружающей среде вреда разрешается в гражданско-правовом порядке.

Дело об отказе в выдаче разрешения на использование земельного участка для электроснабжения строящегося объекта передано для рассмотрения в коллегию Верховного суда.

В Определении от 7 июня 2023 г. № 310-ЭС22-25715 суд указал, что, если размещение объекта приводит к невозможности использовать лесной участок в соответствии с его разрешенным использованием, размещение такого объекта запрещено. Категория защитных лесов, расположенных в лесопарковых зонах, размещение кабельных линий, линий электропередач, объектов электросетевого хозяйства не допускает. Если размещение объекта приводит к невозможности использовать лесной участок в соответствии с его разрешенным использованием, в силу части 6 статьи 111 Лесного кодекса и пункта 3 постановления № 280 размещение такого объекта запрещено.

По делу об отказе в принятии к рассмотрению жалобы ООО «о. Русский» на нарушение его конституционных прав статьей 24.1 федерального закона «Об отходах производства и потребления» оспаривались положения Закона«Об отходах производства и потребления» и принято Определение от 8 июня 2023 г. № 1406-О.

Суд определил, что статус ООО «о. Русский» как резидента свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» не освобождает его от уплаты утилизационного сбора в отношении названных транспортных средств, а потому общество, будучи лицом, осуществившим ввоз спорных транспортных средств в Российскую Федерацию, несет обязанность по уплате утилизационного сбора, в том числе с учетом последующей утраты некоторыми транспортными средствами своего назначения в связи с их разукомплектацией на запасные части. Отсутствуют основания полагать, что положения оспариваемой статьи 24.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» носят неопределенный характер и нарушают конституционные права ООО «о. Русский».

Дело о возврате излишне уплаченного утилизационного сбора в размере 8 385 600 рублей передано для рассмотрения в коллегию Верховного суда Определением ВС от 9 июня 2023 г. № 305-ЭС23-4425.

В определении установлено, что уплачиваемый утилизационный сбор, при не эксплуатации транспортного средства на территории РФ образует факт двойной уплаты утилизационного сбора в государствах - членах Евразийского экономического союза. Совокупность представленных заявителем документов свидетельствует, по его мнению, о том, что возможность ввода спорных автомобилей в качестве участников дорожного движения на территории Российской Федерации реализована не была. Транспортные средства не использовались в качестве участников дорожного движения, что подтверждается, тем, что ни один из них не был поставлен на учет органами Министерства внутренних дел. Таким образом, учитывая, что заявителем при экспорте спорных транспортных средств на территорию Республики Беларусь был уплачен утилизационный сбор, а сами транспортные средства не эксплуатировались на территории Российской Федерации.

В деле о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.31 КоАП принято Определение от 13 июня 2023 г. № 309-ЭС23-8763. Суд указал, что, учитывая обстоятельства, связанные с совершением административного правонарушения, его характером и последствиями, имущественным положением предприятия, отсутствием причиненного вреда, степени вины правонарушителя, суды пришли к выводу о возможности снижения размера, назначенного предприятию административного штрафа до 37 048 147 руб. 75 коп. Доводы предприятия по обстоятельствам дела, изложенные в жалобе повторно, являлись предметом рассмотрения судов и получили соответствующую правовую оценку с учетом установленных фактических обстоятельств.

В деле о подсудности обжалования предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований незаконными принято кассационное определение Верховного суда от 16 июня 2023 г. № 25-КАДПР23-1-К4. Судом установлено, что в случае, если полномочия субъектов общественных отношений распространяются на несколько районов, административное исковое заявление подается в суд того района, на территории которого возникли или могут возникнуть правовые последствия оспариваемых административным истцом действий (бездействия) либо на территории которого исполняется оспариваемое решение. Право выбора между несколькими судами, которым согласно названным нормам подсудно административное дело, принадлежит административному истцу.

В деле о взыскании убытков, составляющих стоимость затрат на освобождение арендуемых земельных участков от навалов горной массы принято Определение от 20 июня 2023 г. № 304-ЭС23-9029 в котором суд указал, что получив денежную компенсацию, общество «Луговое» свою часть обязательств не выполнило, мер к изменению вида разрешенного использования земельных участков не предприняло, как не совершило расчистку территории для обеспечения возможности последующей разработки угля и к предотвращению дальнейшего накопления отвалов.

В деле об оспаривании договора аренды земельных участков в ООПТ принято Определение от 20 июня 2023 г. № 308-ЭС23-8972.

Суд установил, что спорные договоры аренды являются недействительными, поэтому не имеется оснований для признания недействительными отдельных условий договоров. Суд исходил из того, что спорные публичные земельные участки расположены в пределах зоны санитарной (горно-санитарной) охраны курорта Геленджика, относящийся к землям особо охраняемых природных территорий, имеющих особое природоохранное, рекреационное, оздоровительное назначение, располагающих лечебными ресурсами, созданных до вступления в силу Закона № 406-ФЗ, не подлежат приватизации.

В деле об отсутствии предусмотренных законом оснований для включения спорного лесного участка в границы населенного пункта принято Определение ВС от 21 июня 2023 г. № 308-ЭС23-9061. В котором установлено, что противоречие акта органа местного самоуправления нормативному акту, в том числе закону, имеющему большую юридическую силу, исключает возможность применения такого акта органа местного самоуправления, независимо от того, был ли этот акт объектом оспаривания в судебном порядке (соответствующая правовая позиция приведена Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в определении от 04.02.2016 № 308-КГ15-13732). Признание недействующими нормативных правовых актов об изменении границ населенного пункта влечет необходимость восстановления нарушенного права Российской Федерации на участок лесного фонда, который в силу норм Лесного кодекса находится в федеральной собственности.

Дело о признании незаконными действий регионального оператора по вывозу отходов и самостоятельной ликвидации выявленного места несанкционированного размещения отходов передано для рассмотрения в коллегию Верховного суда Определением от 22 июня 2023 г. № 310-ЭС23-3760.

В определении суд ссылается на то, что согласно пункту 8 статьи 29.1 Закона № 89-ФЗ до 01.01.2023 объекты размещения ТКО, введенные в эксплуатацию до 01.01.2019 и не имеющие документации, предусмотренной законодательством РФ, могут быть использованы для размещения ТКО. В соответствии с пунктом 6 статьи 12 Закона № 89-ФЗ объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов размещения отходов. Пунктом 7 статьи 12 Закона № 89-ФЗ запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов. Принятые по делу судебные акты фактически лишают общество права на возмещение понесенных расходов на ликвидацию свалки, чем существенно нарушаются его права в сфере предпринимательской деятельности. Действиями регионального оператора права администрации не нарушаются, поскольку ТКО, ликвидированные с места несанкционированного размещения, транспортированы им и размещены на специализированном полигоне в соответствии с требованиями законодательства в области обращения с ТКО.

Мой телеграм канал — здесь.