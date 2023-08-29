Обзор экологических дел Верховного Суда за июль 2023 год. Обзор для бухгалтера

В июле 2023 года Верховный суд Российской Федерации рассмотрел 13 дел, связанных с применением экологического и природоохранного законодательства и одно дело, рассмотрел Конституционный суд. Ниже представлены вопросы, которые поднял и исследовал Верховный суд при рассмотрении дел.

По делу об административных правонарушениях за невыполнение предписания уполномоченного органа по ст.19.5 КоАП принято Постановление ВС от 3 июля 2023 г. № 66-АД23-5-К8. В котором указано, чтоневыполнение предписания, выданного уполномоченным органом относительно нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, не имеет каких-либо особенностей и не влечет специфических последствий, в том числе применительно к срокам давности привлечения к ответственности за невыполнение такого предписания.

По делу о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде принято Определение ВС от 3 июля 2023 г. № 305-ЭС22-27963 о том, что определение способа возмещения вреда — в натуре или в денежном выражении - зависит, прежде всего, от возможности его возмещения в натуре, необходимости оперативности принимаемых мер, их эффективности для восстановления нарушенного состояния окружающей среды. В отсутствие таких обстоятельств суд вправе избрать способ защиты в виде компенсации вреда в денежном выражении (взыскание убытков).

По делу об обязании в течение одного календарного года осуществить мероприятия, направленные на ликвидацию выхода нефтесодержащих продуктов, принято Определение ВС от 3 июля 2023 г. № 309-ЭС23-10364, о том, что собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.

По делу об административной ответственности муниципального образования за наличие несанкционированной свалки, принято Постановление ВС от 4 июля 2023 г. № 9-АД23-7-К1, в котором установлено, что муниципальное образование несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на территориях несанкционированной свалки отходов на земельных участках, относящихся к категории земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена.

По делу о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 8.8 КоАП, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 256 829 рублей 86 копеек принято Определение ВС от 4 июля 2023 г. № 306-ЭС23-5720, в котором суд определил, что отсутствие договора аренды земельного участка, является основанием для освобождает от административного правонарушения за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 8.8 КоАП.

По делу о взыскании задолженности за оказанные услуги по обращению с ТКО принято Определение ВС от 4 июля 2023 г. № 308-ЭС23-5243. Судом определено, что собственники медицинских отходов класса «А» не обязаны заключать договор на оказание услуг по вывозу медицинских отходов только с региональным оператором.

По делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.9 КоАП с наказанием в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей, принято Постановление ВС от 6 июля 2023 г. № 19-АД23-14-К5, в котором установлено, что истечение сроков привлечения к административной ответственности на время пересмотра постановления не влечет за собой его отмену и прекращение производства по делу, если для этого отсутствуют иные основания.

По делу о взыскании задолженности за оказанные услуги по обращению с ТКО принято Определение ВС от 10 июля 2023 г. № 309-ЭС22-25256. Судом определено, что собственники медицинских отходов класса «А» не обязаны заключать договор на оказание услуг по вывозу медицинских отходов только с региональным оператором.

По делу о возврате излишне уплаченного утилизационного сбора, принято Определение ВС от 19 июля 2023 г. № 305-ЭС23-4425, в котором установлено, что юридически значимым обстоятельством для определения того, подлежит ли уплате утилизационный сбор в отношении тех или иных ввезенных транспортных средств, является направленность на эксплуатацию транспортных средств на территории РФ, которая влечет причинение экологического вреда и вероятность их утилизации на этой территории.

В деле об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 8.28.1 КоАП с наказанием в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей без конфискации древесины, принято Постановление ВС от 20 июля 2023 г. № 53-АД23-4-К8, в котором установлено, что при включении в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на момент совершения административного правонарушения административный штраф назначается в размере от половины минимального размера до половины максимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией частью 5 статьи 8.28.1 КоАП.

В деле о взыскании вреда, причиненного водному объекту, суд вынес Определение ВС от 24 июля 2023 г. № 306-ЭС23-11500, которым определил, что водопользователь, не смотря на установленный факт стоков иных лиц, обязан обеспечить очистку всех стоков, поступивших в водный объект, в точке соответствующей разрешению на сброс.

По делу об обязании произвести работы по оборудованию площадки по накоплению ТКО и КГО для нужд собственников МКД принято Определение ВС от 26 июля 2023 г. № 307-ЭС23-11780, в котором установлено, что обязанность и ответственность за не организацию места (площадки) накопления ТКО для многоквартирного дома возлагается на орган местного самоуправления в области обращения с ТКО.

По делу о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду, принято Определение ВС от 28 июля 2023 г. № 302-ЭС23-6935, в котором суд указал, что действие ранее выданных лимитов в связи с наличием технического отчета о неизменности производственного процесса в области обращения с отходами не соответствуют действующему законодательству, так как с 01.01.2019 представление технического отчета, в том числе, для подтверждения действия утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, не требуется.