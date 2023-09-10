Логотип zharov
zharov
Уплата госпошлины

Порядок уплаты государственной пошлины в арбитражные суды. Разъяснения Минфина

Разъяснены правила при перечислении госпошлин по делам, рассматриваемым арбитражными судами.
23

Письмо Минфина России от 06.03.2023 № 21-01-09/18389 «О направлении разъяснений». Сообщается о порядке заполнения реквизитов распоряжений в связи с введением единого налогового счета.

При составлении распоряжения о переводе денежных средств в уплату государственной пошлины по делам, рассматриваемым арбитражными судами, в реквизитах «ИНН» и «КПП» получателя такого распоряжения следует указывать соответствующие значения ИНН и КПП Управления Федерального казначейства по Тульской области, а в реквизите «Получатель» — «Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекции Федеральной налоговой службы по управлению долгом)».

Более подробная информация по вопросам порядка учета начислений и платежей размещена на официальном сайте ФНС в разделе «Все о ЕНС». Действует интернет-сервис «Уплата налогов и пошлин», позволяющий формировать платежные документы в режиме онлайн.

zharov

zharov

Управляющий партнер в Москва

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
    АКГ «Созидание и Развитие»
    Мотивация персонала

    Как удержать специалистов, которых пытаются переманить конкуренты

    Проблема утечки квалифицированных кадров — не новая. Многие «охотники за головами» следят за крутыми специалистами и при любом удобном случае готовы сделать им предложение, от которого они не смогут отказаться. Как же быть руководителю? Как удержать специалистов, за которыми охотятся конкуренты?

    Как удержать специалистов, которых пытаются переманить конкуренты
    566
    Логотип Lexintel
    Lexintel
    Высоковалифицированные специалисты

    Чем ВКС выгоднее обычного иностранца. Условия и порядок привлечения высококвалифицированного специалиста к работе

    Если выполнение той или иной задачи требует от работника наличия определенных знаний и квалификации, на помощь работодателю могут прийти высококвалифицированные иностранные специалисты. Разберем, чем такие работники выгоднее обычных иностранных сотрудников, какие существуют условия и порядок привлечения их к работе.

    Чем ВКС выгоднее обычного иностранца. Условия и порядок привлечения высококвалифицированного специалиста к работе
    502
    Логотип Qugo
    Qugo
    Самозанятые

    Сотрудничество с самозанятыми. Какие сложности могут возникнуть

    Самозанятые — особая категория исполнителей, сотрудничество с которой имеет свои нюансы. Разберем, какие сложности могут возникнуть с плательщиками НПД и как их избежать.

    Сотрудничество с самозанятыми. Какие сложности могут возникнуть
    1,1 тыс.
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Судебная практика по налоговым спорам

    Схема распределения прибыли и убытка в рамках группы компаний через кассовый разрыв и кэш пулинг. Анализ судебной практики

    Как мы писали ранее, часто встречаются схемы распределения прибыли и убытка в рамках группы компаний. В этом посте рассмотрим интересный пример.

    69
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Национальная кухня Сербии. Что надо попробовать?

    Сербская национальная кухня богата вкусами, разнообразием и традициями. Сербские блюда — это настоящее искусство, объединяющее в себе влияния разных культур и предоставляющее неповторимый опыт для гурманов со всего мира.

    Национальная кухня Сербии. Что надо попробовать?
    32
    Логотип LIFE PAY
    LIFE PAY
    Онлайн-кассы

    Перерегистрация кассы в налоговой при замене фискального накопителя

    При истечении срока действия или исчерпания объема памяти фискальный накопитель необходимо заменить. После этого потребуется перерегистрировать кассу в налоговой. Разберем, как это сделать и на что нужно обратить особое внимание.

    Перерегистрация кассы в налоговой при замене фискального накопителя
    670
    Логотип Астрал
    Астрал
    ОФД

    Какие услуги предоставляет ОФД помимо передачи данных в налоговую службу

    Работа операторов фискальных данных уже давно не ограничивается только передачей сведений в ФНС – сейчас это база удобных и полезных инструментов для бизнеса. Разбираемся, чем полезен личный кабинет ОФД предпринимателю.

    Какие услуги предоставляет ОФД помимо передачи данных в налоговую службу
    445
    Читать еще