Порядок уплаты государственной пошлины в арбитражные суды. Разъяснения Минфина

Письмо Минфина России от 06.03.2023 № 21-01-09/18389 «О направлении разъяснений». Сообщается о порядке заполнения реквизитов распоряжений в связи с введением единого налогового счета.

При составлении распоряжения о переводе денежных средств в уплату государственной пошлины по делам, рассматриваемым арбитражными судами, в реквизитах «ИНН» и «КПП» получателя такого распоряжения следует указывать соответствующие значения ИНН и КПП Управления Федерального казначейства по Тульской области, а в реквизите «Получатель» — «Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекции Федеральной налоговой службы по управлению долгом)».

Более подробная информация по вопросам порядка учета начислений и платежей размещена на официальном сайте ФНС в разделе «Все о ЕНС». Действует интернет-сервис «Уплата налогов и пошлин», позволяющий формировать платежные документы в режиме онлайн.