Какие законы вступят в силу с 1 января 2025 года

1. Изменения в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ)
С 1 сентября 2025 года вступят в силу изменения в статью 9.1 КоАП РФ, которые вводят административную ответственность за:
Нарушение требований промышленной безопасности для предотвращения внезапных выбросов угля, дегазации шахт, аэрогазового контроля и крепления горных выработок.
Штрафы:
Должностные лица: от 80 до 100 тыс. рублей или дисквалификация на срок от 2 до 3 лет.
Юридические лица: от 1 до 5 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.Если нарушение привело к аварии с гибелью двух и более человек, вводится оборотный штраф: от 1/100 до 1/10 совокупной выручки организации, но не менее 15 млн рублей.от 1 до 5 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Если нарушение привело к аварии с гибелью двух и более человек, вводится оборотный штраф: от 1/100 до 1/10 совокупной выручки организации, но не менее 15 млн рублей.
1.2. Лесное хозяйство
С 1 января 2025 года вступают в силу новые составы правонарушений в сфере лесного хозяйства:
Внесение в Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) лесного комплекса ложных данных о древесине.
Транспортировка древесины без оснащения транспорта средствами контроля.
Нарушение порядка учета объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры.
Непредставление сведений о владельцах или мощности объектов переработки древесины.
Дополнительно вводятся меры:
Конфискация техники, применяемой для незаконной заготовки древесины.
Расширение полномочий органов контроля для обеспечения соблюдения новых правил.
2. Новые правила обращения с отходами
2.1. Территориальные схемы обращения с отходами
С 1 января 2025 года вступят в силу обновленные правила разработки территориальных схем обращения с отходами:
Срок действия схем увеличен до 10 лет.
Срок общественного обсуждения сокращен до 20 рабочих дней.
Допускается перераспределение потоков твердых коммунальных отходов (ТКО) в случае неисправности объектов переработки или хранения.
Включены требования по учету объектов накопления, переработки и утилизации отходов.
2.2. Продукция из вторичных ресурсов
С этого дня начнет действовать перечень товаров и услуг, производство которых требует использования вторичных ресурсов. В перечень включены:
Цементы.
Ящики и коробки из гофрокартона.
Покрытия из резиновой крошки.
Плиты древесно-стружечные (ДСП).
Рекультивация земель с использованием фосфогипса.
Для производства данных товаров предприятия обязаны использовать материалы, полученные из отходов производства и потребления.
2.3. Экологический сбор
Вводятся новые правила подтверждения факта вывоза товаров, упаковки и отходов для уменьшения экологического сбора. Подтверждение осуществляется предоставлением данных о таможенных декларациях или статистических формах учета перемещения товаров.
3. Ограничения на использование определенных видов упаковки
С 1 сентября 2025 года вступает в силу запрет на производство и использование определенных видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ):
Бутылки, за исключением бесцветных, голубых, зеленых, коричневых и белых.
Упаковка с ПВХ-этикетками, кроме термоусадочных.
Многослойные бутылки из ПЭТ.
Эти меры направлены на снижение экологического ущерба от трудноутилизируемых отходов.
4. Цифровизация и контроль лесного хозяйства
С 1 января 2025 года вводится ФГИС лесного комплекса, которая обеспечит прозрачный учет сделок, транспортировки и переработки древесины. Это позволит бороться с незаконными рубками и бесконтрольным использованием лесных ресурсов.
Дополнительно:
ФГИС будет включать информацию о собственниках складов, мощности объектов переработки, а также навигационные данные транспортных средств, занятых в перевозке древесины.
5. Ужесточение требований к утилизации отходов
С 1 марта 2025 года решение о включении предприятий в реестр утилизаторов станет обязательным разрешительным документом. Это усилит контроль за предприятиями, осуществляющими утилизацию отходов, и повысит прозрачность отрасли.
6. Нововведения в экологическом контроле
С 1 января 2025 года объекты, занимающиеся утилизацией отходов, становятся объектами Федерального государственного экологического надзора (ФГЭН). Это обеспечит дополнительные проверки на соответствие экологическим стандартам. Предметом ФГЭН также становится оценка соблюдения требований решений о включении предприятий в реестр утилизаторов.
Предстоящие изменения в законодательстве представляют собой значительные шаги в регулировании экологии и промышленной безопасности. Однако их масштаб и новизна предполагают возможные сложности в адаптации для бизнеса и общества. Насколько эффективно эти меры будут реализованы и принесут ли они ожидаемые результаты, покажет только практика. Важно внимательно следить за реализацией новых норм и своевременно корректировать подходы к их исполнению.
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