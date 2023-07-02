Евгений Жаров
Обзоры для бухгалтера

Какие законы вступят в силу с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года в России начнут действовать многочисленные изменения в законодательстве, затрагивающие экологию, промышленную безопасность, обращение с отходами и лесное хозяйство. Эти нововведения направлены на улучшение контроля, усиление ответственности и поддержку устойчивого развития. Рассмотрим ключевые из них.

1. Изменения в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ)

С 1 сентября 2025 года вступят в силу изменения в статью 9.1 КоАП РФ, которые вводят административную ответственность за:

  1. Нарушение требований промышленной безопасности для предотвращения внезапных выбросов угля, дегазации шахт, аэрогазового контроля и крепления горных выработок.

Штрафы:

  1. Должностные лица: от 80 до 100 тыс. рублей или дисквалификация на срок от 2 до 3 лет.

  2. Юридические лица: от 1 до 5 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.Если нарушение привело к аварии с гибелью двух и более человек, вводится оборотный штраф: от 1/100 до 1/10 совокупной выручки организации, но не менее 15 млн рублей.от 1 до 5 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если нарушение привело к аварии с гибелью двух и более человек, вводится оборотный штраф: от 1/100 до 1/10 совокупной выручки организации, но не менее 15 млн рублей.

1.2. Лесное хозяйство

С 1 января 2025 года вступают в силу новые составы правонарушений в сфере лесного хозяйства:

  1. Внесение в Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) лесного комплекса ложных данных о древесине.

  2. Транспортировка древесины без оснащения транспорта средствами контроля.

  3. Нарушение порядка учета объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры.

  4. Непредставление сведений о владельцах или мощности объектов переработки древесины.

Дополнительно вводятся меры:

  1. Конфискация техники, применяемой для незаконной заготовки древесины.

  2. Расширение полномочий органов контроля для обеспечения соблюдения новых правил.

2. Новые правила обращения с отходами

2.1. Территориальные схемы обращения с отходами

С 1 января 2025 года вступят в силу обновленные правила разработки территориальных схем обращения с отходами:

  1. Срок действия схем увеличен до 10 лет.

  2. Срок общественного обсуждения сокращен до 20 рабочих дней.

  3. Допускается перераспределение потоков твердых коммунальных отходов (ТКО) в случае неисправности объектов переработки или хранения.

  4. Включены требования по учету объектов накопления, переработки и утилизации отходов.

2.2. Продукция из вторичных ресурсов

С этого дня начнет действовать перечень товаров и услуг, производство которых требует использования вторичных ресурсов. В перечень включены:

  1. Цементы.

  2. Ящики и коробки из гофрокартона.

  3. Покрытия из резиновой крошки.

  4. Плиты древесно-стружечные (ДСП).

  5. Рекультивация земель с использованием фосфогипса.

Для производства данных товаров предприятия обязаны использовать материалы, полученные из отходов производства и потребления.

2.3. Экологический сбор

Вводятся новые правила подтверждения факта вывоза товаров, упаковки и отходов для уменьшения экологического сбора. Подтверждение осуществляется предоставлением данных о таможенных декларациях или статистических формах учета перемещения товаров.

3. Ограничения на использование определенных видов упаковки

С 1 сентября 2025 года вступает в силу запрет на производство и использование определенных видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ):

  1. Бутылки, за исключением бесцветных, голубых, зеленых, коричневых и белых.

  2. Упаковка с ПВХ-этикетками, кроме термоусадочных.

  3. Многослойные бутылки из ПЭТ.

Эти меры направлены на снижение экологического ущерба от трудноутилизируемых отходов.

4. Цифровизация и контроль лесного хозяйства

С 1 января 2025 года вводится ФГИС лесного комплекса, которая обеспечит прозрачный учет сделок, транспортировки и переработки древесины. Это позволит бороться с незаконными рубками и бесконтрольным использованием лесных ресурсов.

Дополнительно:

  1. ФГИС будет включать информацию о собственниках складов, мощности объектов переработки, а также навигационные данные транспортных средств, занятых в перевозке древесины.

5. Ужесточение требований к утилизации отходов

С 1 марта 2025 года решение о включении предприятий в реестр утилизаторов станет обязательным разрешительным документом. Это усилит контроль за предприятиями, осуществляющими утилизацию отходов, и повысит прозрачность отрасли.

6. Нововведения в экологическом контроле

С 1 января 2025 года объекты, занимающиеся утилизацией отходов, становятся объектами Федерального государственного экологического надзора (ФГЭН). Это обеспечит дополнительные проверки на соответствие экологическим стандартам. Предметом ФГЭН также становится оценка соблюдения требований решений о включении предприятий в реестр утилизаторов.

Предстоящие изменения в законодательстве представляют собой значительные шаги в регулировании экологии и промышленной безопасности. Однако их масштаб и новизна предполагают возможные сложности в адаптации для бизнеса и общества. Насколько эффективно эти меры будут реализованы и принесут ли они ожидаемые результаты, покажет только практика. Важно внимательно следить за реализацией новых норм и своевременно корректировать подходы к их исполнению.

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