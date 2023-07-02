Какие законы вступят в силу с 1 января 2025 года

С 1 сентября 2025 года вступят в силу изменения в статью 9.1 КоАП РФ, которые вводят административную ответственность за:

Нарушение требований промышленной безопасности для предотвращения внезапных выбросов угля, дегазации шахт, аэрогазового контроля и крепления горных выработок.

Штрафы:

Должностные лица: от 80 до 100 тыс. рублей или дисквалификация на срок от 2 до 3 лет. Юридические лица: от 1 до 5 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.Если нарушение привело к аварии с гибелью двух и более человек, вводится оборотный штраф: от 1/100 до 1/10 совокупной выручки организации, но не менее 15 млн рублей.от 1 до 5 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если нарушение привело к аварии с гибелью двух и более человек, вводится оборотный штраф: от 1/100 до 1/10 совокупной выручки организации, но не менее 15 млн рублей.