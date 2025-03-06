Экологические дела Верховного Суда: январь 2025

Определение ВС от 10 января 2025 г. N 309-ЭС24-22494

Компания, обладающая лицензией на пользование недрами, подала заявление о переводе земельного участка из категории сельскохозяйственных земель в земли промышленности. Однако соответствующий департамент отказал в переводе.

Суд постановил, что наличие лицензии на недропользование является основанием для смены категории земли, если это необходимо для реализации лицензии. Данное решение подтверждает право недропользователей требовать изменения статуса земли при соблюдении всех процедур.