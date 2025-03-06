Экологические дела Верховного Суда: январь 2025

Перевод земель под добычу полезных ископаемых
Определение ВС от 10 января 2025 г. N 309-ЭС24-22494
Компания, обладающая лицензией на пользование недрами, подала заявление о переводе земельного участка из категории сельскохозяйственных земель в земли промышленности. Однако соответствующий департамент отказал в переводе.
Суд постановил, что наличие лицензии на недропользование является основанием для смены категории земли, если это необходимо для реализации лицензии. Данное решение подтверждает право недропользователей требовать изменения статуса земли при соблюдении всех процедур.
Незаконное размещение твердых бытовых отходов
Определение ВС от 14 января 2025 г. N 41-КГ24-52-К4
Компания, управляющая отходами, не организовала надлежащую сортировку и хранение, в результате чего твердые бытовые отходы были размещены на не предназначенном для этого участке. Нарушение привело к загрязнению почв и нанесению ущерба окружающей среде.
Суд обязал компанию выплатить 5 592 500 рублей в качестве возмещения вреда. Дело подчеркивает строгий подход к нарушениям в сфере утилизации отходов.
Незаконная добыча янтаря
Постановление ВС от 20 января 2025 г. N 71-АД24-14-К3
Факт самовольной добычи янтаря привел к возбуждению административного дела. В ходе разбирательства были проведены процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств нарушения, фиксацию фактов и юридическую квалификацию.
Суд подтвердил законность привлечения к ответственности, напомнив, что добыча полезных ископаемых без соответствующего разрешения является административным правонарушением.
Незаконное изъятие земель для государственных нужд
Определение ВС от 21 января 2025 г. N 303-ЭС24-22991
Компания, имеющая лицензию на недропользование, потребовала изъятия земельных участков для проведения работ. Однако Верховный Суд подчеркнул, что наличие лицензии не является автоматическим основанием для принудительного изъятия земель.
Суд указал, что изъятие возможно только при наличии государственных нужд, подтвержденных объективными публичными интересами. Это важное решение ограничивает злоупотребления в сфере изъятия земель.
Загрязнение водного объекта
Определение ВС от 23 января 2025 г. N 302-ЭС24-23043
Это дело подчеркивает строгость подхода к загрязнению водоемов и необходимость соблюдения экологических стандартов.
Все кейсы показывают, как Верховный Суд трактует экологическое законодательство и какие меры принимаются для защиты окружающей среды.
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