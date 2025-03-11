Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ): что изменилось с 1 сентября 2024 года

Что изменилось с 1 сентября 2024 года?
Уточнен перечень объектов, подлежащих ГЭЭ
Теперь четко прописано, какие проекты должны проходить экспертизу, а какие могут быть от нее освобождены. Например, если реконструкция объекта не изменяет характеристики и объем выбросов загрязняющих веществ, ГЭЭ проводить не потребуется.
Определены случаи, когда ГЭЭ можно проводить без общественных обсуждений
Это касается ликвидации и предотвращения загрязнений, вызванных деятельностью опасных производственных объектов I и II категорий.
Изменены процедурные аспекты
1. ГЭЭ может быть начата без завершенных общественных обсуждений, но их итоги должны быть предоставлены за 20 рабочих дней до окончания экспертизы.
2. Заказчик может ходатайствовать о продлении экспертизы на 20 рабочих дней.
3. Внесены новшества в порядок взаимодействия заказчика с экспертной комиссией – теперь можно инициировать заседание и обсуждать проектные решения с экспертами.
Определен порядок подачи документов
Документы на экспертизу подаются в электронном виде через единый портал с усиленной электронной подписью. Затем:
В течение 1 рабочего дня они регистрируются и передаются в экспертное подразделение.
В течение 5 рабочих дней проводится проверка полноты комплекта.
Если комплект полный, заказчику направляют уведомление об оплате экспертизы, которую можно оплатить в течение 30 дней.
Как подготовиться к ГЭЭ?
Внимательно изучить новое законодательство
Основные документы:
Приказ Минприроды № 283 от 8 мая 2024 года (перечень документов для экспертизы)
Грамотно подготовить документацию
В комплект должны входить:
Проектная документация
Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
В необходимых случаях – согласования федеральных органов
Итоги общественных обсуждений
Следить за соблюдением сроков
Частые ошибки связаны с нарушением сроков общественных обсуждений, сбором замечаний и неправильным оформлением документации.
Основные сложности при прохождении ГЭЭ
Общественные обсуждения
Нарушение сроков уведомления, недостаточный учет предложений общественности, отсутствие протоколов – частые причины отказа в экспертизе.
Документация по оценке воздействия на окружающую среду
Несоответствие требованиям Минприроды (Приказ № 999 от 1 декабря 2020 года) может стать основанием для отказа.
ГЭЭ при утилизации отходов
Есть юридическая неопределенность в том, что считать "новой" технологией. Если технология уже зафиксирована в старых ГОСТах или справочниках, это может помочь пройти экспертизу.
Что делать в случае отказа в ГЭЭ?
Если отказ незаконен, его можно обжаловать в суде. Для успешного прохождения экспертизы важно заранее подготовить все документы и при необходимости обращаться за консультациями к экспертам.
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