Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ): что изменилось с 1 сентября 2024 года

Теперь четко прописано, какие проекты должны проходить экспертизу, а какие могут быть от нее освобождены. Например, если реконструкция объекта не изменяет характеристики и объем выбросов загрязняющих веществ, ГЭЭ проводить не потребуется.

Это касается ликвидации и предотвращения загрязнений, вызванных деятельностью опасных производственных объектов I и II категорий.

1. ГЭЭ может быть начата без завершенных общественных обсуждений, но их итоги должны быть предоставлены за 20 рабочих дней до окончания экспертизы.

2. Заказчик может ходатайствовать о продлении экспертизы на 20 рабочих дней.

3. Внесены новшества в порядок взаимодействия заказчика с экспертной комиссией – теперь можно инициировать заседание и обсуждать проектные решения с экспертами.