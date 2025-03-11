Евгений Жаров
Экологическое законодательство

Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ): что изменилось с 1 сентября 2024 года

С 1 сентября 2024 года вступили в силу новое положение о государственной экологической экспертизе (ГЭЭ), утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2024 года № 694. Оно вносит значительные изменения в порядок проведения экспертизы, уточняет перечень объектов, регулирует взаимодействие с экспертной комиссией и упрощает некоторые процедуры.

Что изменилось с 1 сентября 2024 года?

Уточнен перечень объектов, подлежащих ГЭЭ

Теперь четко прописано, какие проекты должны проходить экспертизу, а какие могут быть от нее освобождены. Например, если реконструкция объекта не изменяет характеристики и объем выбросов загрязняющих веществ, ГЭЭ проводить не потребуется.

Определены случаи, когда ГЭЭ можно проводить без общественных обсуждений

Это касается ликвидации и предотвращения загрязнений, вызванных деятельностью опасных производственных объектов I и II категорий.

Изменены процедурные аспекты

1. ГЭЭ может быть начата без завершенных общественных обсуждений, но их итоги должны быть предоставлены за 20 рабочих дней до окончания экспертизы.

2. Заказчик может ходатайствовать о продлении экспертизы на 20 рабочих дней.

3. Внесены новшества в порядок взаимодействия заказчика с экспертной комиссией – теперь можно инициировать заседание и обсуждать проектные решения с экспертами.

Определен порядок подачи документов

Документы на экспертизу подаются в электронном виде через единый портал с усиленной электронной подписью. Затем:

  1. В течение 1 рабочего дня они регистрируются и передаются в экспертное подразделение.

  2. В течение 5 рабочих дней проводится проверка полноты комплекта.

  3. Если комплект полный, заказчику направляют уведомление об оплате экспертизы, которую можно оплатить в течение 30 дней.

Как подготовиться к ГЭЭ?

Внимательно изучить новое законодательство

Грамотно подготовить документацию

В комплект должны входить:

  • Проектная документация

  • Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)

  • В необходимых случаях – согласования федеральных органов

  • Итоги общественных обсуждений

Следить за соблюдением сроков

Частые ошибки связаны с нарушением сроков общественных обсуждений, сбором замечаний и неправильным оформлением документации.

Основные сложности при прохождении ГЭЭ

Общественные обсуждения

Нарушение сроков уведомления, недостаточный учет предложений общественности, отсутствие протоколов – частые причины отказа в экспертизе.

Документация по оценке воздействия на окружающую среду

Несоответствие требованиям Минприроды (Приказ № 999 от 1 декабря 2020 года) может стать основанием для отказа.

ГЭЭ при утилизации отходов

Есть юридическая неопределенность в том, что считать "новой" технологией. Если технология уже зафиксирована в старых ГОСТах или справочниках, это может помочь пройти экспертизу.

Что делать в случае отказа в ГЭЭ?

Если отказ незаконен, его можно обжаловать в суде. Для успешного прохождения экспертизы важно заранее подготовить все документы и при необходимости обращаться за консультациями к экспертам.

Информации об авторе

Евгений Жаров

Евгений Жаров

Управляющий партнер в Москва

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