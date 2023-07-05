Некачественные проектные работы: риск не только в снижении оплаты, но и возможность убытков

Порой в недостатках работ виноваты не подрядчики, а проектировщики. Правда остается вопрос пределов входного контроля за проектной документацией со стороны Заказчика и Генподрядчика. Однако, недостатки в проекте могут стать серьезным финансовым риском для нерадивого проектировщика.

При выполнении работ в рамках строительного подряда — споры по качеству таких работ не редкость. Однако, ошибка может закрасться раньше — на стадии проектирования.

Спорить по качеству проектных работ тоже можно. Ошибки в проектировании — риск не только отказа от оплаты таких работ, но и риск серьезных убытков.

Правовая база

Ответственность подрядчика (проектировщика) за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ, установлена императивной нормой статьи 761 ГК.

В силу пункта 2 статьи 761 ГК при обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное

Главный критерий — недостатки возникли в результате некачественного проектирования

Поскольку проектирование — этап, претворяющий этап строительства, установление причин появление дефектов: из-за нарушений подрядчика, или нарушений при проектировании, — важный элемент доказывания.

Долгое дело (А40-171605/19-126-1504), прошедшее два круга, побывавшее на рассмотрении в ВС РФ и на сегодняшний день незавершенное, демонстрирует, какие обстоятельства подлежат доказыванию при взыскании убытков с проектировщика.

Главная роль отводится — экспертизе.

В рамках приводимого дела было проведено несколько экспертиз, каждая из которых установила те или иные нарушения при проектировании, существенность таких нарушений и их связь с выявленными недостатками в уже построенном объекте.

Если на стороне ответчика — несколько лиц, устанавливаем вину и степень вины каждого.

В указанном деле, поскольку на стороне ответчиков выступало несколько лиц, ВС РФ указал на необходимость разобраться в степени вины каждого.

Согласно статье 707 ГК, если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или более, при неделимости предмета обязательства они признаются по отношению к заказчику солидарными должниками и соответственно солидарными кредиторами. При делимости предмета обязательства, а также в других случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, каждое из указанных в пункте 1 данной статьи лиц приобретает права и несет обязанности по отношению к заказчику в пределах своей доли (статья 321 ГК). В силу пункта 1 статьи 322 ГК солидарность обязательств может быть предусмотрена договором (по воле сторон) или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства. Положения названной нормы не требуют прямого указания в договоре на то, что обязательства являются солидарными, солидарность обязательств двух лиц может вытекать и из иных обстоятельств дела.

Допустимость привлечения к солидарной ответственности лиц, обязательства которых по своей правовой природе являются различными, следует также из позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 307-ЭС20-11311, согласно которой возможно привлечение к солидарной ответственности договорного и деликтного должников.

Подход, подобный примененному судом первой инстанции, изложен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 03.02.2022 № 305-ЭС20-15238.

Размер убытков

При установлении факта некачественности выполненных работ по проектированию представляется возможным предъявить следующие требования:

уменьшение стоимости некачественно выполненных работ (имеют ли работы потребительскую ценность в принципе).

При оценке имеет ли проектная документация потребительскую ценность следует оценивать цели договора проектирования, а также необходимость получения положительной экспертизы проектной документации, в том числе, государственной.

По конкретному делу, суд указал, что сделка заключена не в целях выполнения обществом проектных и изыскательских работ как таковых, она направлена на достижение результата этих работ, пригодного для использования компанией по назначению, включающего, наряду с собственно проектной и сметной документацией, положительные заключения государственной экспертизы.

убытки, которые понесло лицо (в частности, это могут быть убытки в виде компенсации, присужденной конечным потребителям, которые взысканы с застройщика в результате выявленных недостатков). При приводимому делу именно взысканные с застройщика убытки в виде обнаруженных недостатков (трещины в стенах и прочее), присужденных решением суда, и были взысканы с проектировщика в качестве убытков.

С учетом потенциальной опасности, которые несут в себе ошибки в проектировании, размер убытков может иметь значительные размеры, а в случае причинения ущерба имуществу третьих лиц (например, в результате затоплений), оценка такого размера может исчисляться значительными величинами.