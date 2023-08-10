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Катерина Коробкова
Товарный знак

Способы определения убытков при нарушении прав на товарный знак

Защита товарного знака — защита собственного актива. С юридической точки зрения, бренд может рассматриваться как товарный знак, правовая охрана которого предусматривается законодательством Российской Федерации.
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Способы определения убытков при нарушении прав на товарный знак
фото freepik.com

То есть, имея зарегистрированный товарный знак, правообладатель имеет право требовать от всех остальных лиц воздержаться от использования его товарного знака.

Незаконное использование товарного знака, как правило, используется при введении в незаконный оборот товаров использованием чужого товарного знака.

Цель таких незаконных действий понятна: правообладатель товарного знака потратил немало средств и усилий для «монетизации» товарного знака, его узнаваемости, формирования определенного восприятия (под определенным товарным знаком производятся хорошие продукты).

Естественно, что правообладатель стремиться защитить свой товарный знак, а при установлении факта нарушения использования товарного знака наказать нарушителей рублем. Каким образом это можно сделать?

Среди прочих способов защиты, правообладатель товарного знака может потребовать с обидчика компенсации за незаконное использование товарного знака. При определении размера такой компенсации, важное значение имеет ценность товарного знака.

Также при определении размера компенсации, суды устанавливают длительность периода незаконного использования ответчиком товарного знака истца, наличие и степень вины нарушителя.

Порядок оценки стоимости использования товарного знака, и как следствия, размера компенсации может быть определен различными способами, в том числе как расчет рыночной стоимости права использования товарных знаков, основанный на определении стоимости как процентных отчислений от выручки (возможность такого подхода нашла отражение в судебной практике — Поставление Президиума ВС № 381-ПЭК19 от 17.06.2020 года).

При этом, известность бренда — является ключевым фактором при определении его стоимости, и следовательно, размера возможной компенсации.

Таким образом, знать стоимость собственного бренда необходимо не только для определения рыночной стоимости для продажи, но и для определения размера компенсации при установлении факта нарушения.

В целом, при оценке стоимости товарного знака (права его использования) в правоприменительной практике выработаны подходы, в соответствии с которыми стоимость такого права определяется по сопоставимым ценам использования товарного знака при его правомерном использовании. Однако, указанное не означает, что в случае если правообладатель товарного знака имел заключенные лицензионные договоры на использование товарного знака, при определении стоимости товарного знака для иных целей (в том числе компенсации при нарушении) будут использоваться данные данные.

Безусловно, информация о стоимости использования товарного знака по заключенным лицензионным договорам, будет учитываться, однако, в любом случае будут учитываться факторы длительности существования товарного знака, его узнаваемости, выручки товаров, реализуемых под данным товарным знаком.

При незаконном использовании чужого товарного знака также речь может идти о компенсации упущенной выгоды.

При этом в отношении выгоды, упущенной хозяйственным обществом в связи с выводом ключевого актива, необходимо учитывать, что само по себе использование товарного знака как средства индивидуализации товаров и хозяйствующих субъектов (пункт 1 статьи 1477 ГК), как правило, позволяет обеспечивать получение прибыли его обладателю за счет формируемых у покупателей предпочтений, ассоциируемой с товарным знаком деловой репутации юридического лица и т.п.

Переключение спроса и перераспределение возможности извлечения выгоды (прибыли) от правообладателя к иному лицу является обычным последствием незаконного использования товарного знака.

Как определить размер такой упущенной выгоды?

  • данные правообладателя о прибыли за аналогичный период времени до нарушения ответчиком обязательства и (или) после того, как это нарушение было прекращено

  • на основании сопоставления данных о величине прибыли, которая была получена правонарушителем на основе использования данного имущества, в том числе за счет переключения спроса

При этом, из определении размера упущенной выгоды вычитаются затраты лица, которое оно обязано было бы понести в связи с извлечением прибыли, то есть из вероятного дохода лица необходимо вычесть расходы, которое понесло бы лицо для извлечения дохода.

Если подсчет упущенной выгоды производиться на основании доходов ответчика, то необходимо учитывать объем затрат, который понес ответчик для извлечения этого дохода.

Такой механизм определен ВС РФ в рамках дела А40-96008/2021.

Безусловно, при доказывании размера необходимо раскрытие финансовых показателей. Кроме того, целесообразно проведение экспертиз по установлению размера упущенной выгоды.

Катерина Коробкова

Катерина Коробкова

Юрист в KKPRAVO

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Комментарии

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