Как я избавилась от страха выступлений и получила работу в Испании с помощью курсов ораторского мастерства

Несколько лет назад я не могла представить, что буду вести вебинары, запишу курс про вход в IT-профессии и перееду из Москвы на север Испании. Рассказываю, как мне в этом помогла школа ораторского мастерства.

Мне казалось, что умение хорошо говорить — не главное

В 2018 году я стала директором по продукту в крупной компании — онлайн-платформе микрообучения. Я отвечала за процесс разработки онлайн-конструктора курсов и двух мобильных приложений и за то, чтобы клиентам было комфортно всем этим пользоваться. Работа предполагала проведение презентаций, но опыта выступлений у меня тогда почти не было.

Мой руководитель иногда отправлял меня на небольшие мероприятия в качестве спикера. Однажды я выступала перед 13 зрителями и так волновалась, будто стояла на сцене в «Олимпийском». Моя речь не была ужасной, но каждый раз это было равносильно прыжку в ледяную воду.

Я в 2019 году

Я наблюдала за другими спикерами, которые работали на аналогичных должностях, и немного им завидовала. Со стороны казалось, что они совсем не боятся выступать и записывать себя на видео. Тогда я задумалась, не пройти ли мне курсы ораторского мастерства.

Одной из первых строчек поисковик выдал нужный результат. Обучение состоит из двух ступеней. Мне понравилось, что у школы классные преподаватели: некоторые из них работают во ВГИКе и ГИТИСе. Но тогда я подумала, что двадцать тысяч рублей за восемь занятий на первой ступени — дорого, и лучше потратить эти деньги на путешествие.

Через два месяца я получила обучение в школе на день рождения. Подарок друзей стал для меня тем самым волшебным пинком — без него я бы еще долго тянула с обучением. Но когда тебе уже оплатили сертификат, откладывать нельзя.

Оказалось, что занятия в школе ораторского искусства — настоящий драйв

На первом занятии преподаватель попросил каждого выйти в центр круга и рассказать пару слов о себе — это и было первым выступлением. Всех участников снимали на видео, а потом говорили, над чем нужно поработать.

Первое, что сказал мне преподаватель: «Ты, Настя, трогаешь одежду, а это признак неуверенности. Да ты хоть тысячу раз боишься, стой смирно и ничего не показывай». Ошибки были у всех одинаковые: кто-то, как я, трогал пиджак, кто-то волосы теребил. Многие от волнения сжимались, как будто хотели занимать меньше места в пространстве. На невербальном уровне это считывается как слабость.

Каждое занятие мы делали разминку: гудения, шипения, массаж лица. Далее шли упражнения на самопрезентацию и импровизации. Было много письменных практик: они помогают научиться структурировать свои выступления. Например, преподаватель мог дать любое словосочетание и попросить написать о нем рассказ. Один парень написал невероятную историю про зеленый унитаз, все долго смеялись.

Для меня самым страшным заданием было снять себя на видео, а потом отправить преподавателю и студентам курса. Смотреть самой его было неприятно: то голос писклявый, то звуки проглатываются. Но с каждым разом выступления на камеру становились лучше.

Как я практиковала выступления во время пандемии

Через месяц после окончания первой ступени настал карантин. Я развлекала себя дома, записывая курс «Как войти в IT». Курс в итоге не вышел, но зато я провела время с пользой: анализировала свою речь, исправляла ошибки и, наконец, начала нравиться себе на видео.

Во время пандемии я начала вести вебинары с коллегами. До обучения в школе я бы ни за что на это не согласилась. Но преподаватели говорили, что основное средство борьбы со страхом — не отказываться выступать и самому искать эти возможности.

На обучении в школе я узнала, что перед выступлениями нервничают даже опытные спикеры и полностью избавиться от страха не удастся. Но эмоции можно обратить себе на пользу. На волнении выступления получаются более живыми — настоящий драйв.

Я по-прежнему выступала на небольшую аудиторию, но теперь это было осознанно и качественно. Например, подруга попросила провести мастер-класс по продуктовому мышлению для ее коллег. Их было человек пятнадцать опытных специалистов, и я полтора часа удерживала их внимание и интерес. Они делали задания, задавали вопросы, мы вместе над чем-то смеялись. Для меня такой живой отклик ценнее, чем выступить в «Олимпийском».

Я — это не только профессия

До обучение мне мешал выступать не только страх сцены, но и синдром самозванца. Мне казалось, что быть публичными имеют право только эксперты, а я не дотягиваю. Поэтому я решила пройти и вторую ступень. Она посвящена не только улучшению навыков ораторского мастерства, но и работе с самооценкой.

Например, одним из заданий было рисовать большую букву «Я», а потом писать список, что такое «я» без привязки к социальным ролям. Я писала, что я желтый трехколесный велосипед, бразильские сериалы, которые я смотрела с дедушкой, уксусные огурцы в банке. Потом мы зачитывали друг другу свои списки — это было очень трогательно. Хотя я и не ставила такую цель, приятно было осознать, что я — не только должность, а ещё и человек.

Улучшение самооценки помогло мне убедительно звучать на выступлениях. Я понимаю свою ценность как специалиста и информации, которую хочу донести, и нужные слова находятся сами. Работая только над голосом и речью, сложно добиться такого эффекта.

После второй ступени я стала ментором по продакт-менеджменту для начинающих. Разговор с подопечным — тоже выступление, но один на один. И у меня хорошо получалось помогать людям делать выбор и оберегать от ошибок.

Как ораторское мастерство помогло мне на собеседованиях с иностранными рекрутерами

Зимой прошлого года я решила попробовать свои силы в международной компании. До этого момента у меня шесть лет не было собеседований и навыки ораторского мастерства очень пригодились.

Например, рекрутер просит рассказать о себе. Большинство людей скажут: «Ну, я делал такие-то фичи». Я же устраивала сторителлинг: «Вот мы сделали так, а потом запуск провалился, а потом мы сделали еще вот так и началось такое…».

Однажды собеседование длилось семьдесят минут вместо запланированных сорока. Мужчина, который проводил интервью, никак не мог уйти, и в итоге предложил мне работу, хотя у меня недоставало технических навыков.

Компания в Словении попросила сделать курс о себе и о том, почему меня нужно нанять. Раньше я бы все написала текстом, но теперь несколько блоков записала на видео и добавила аудио-формат. Курс всем понравился и мне сделали оффер. Но офис был в крохотном городе: пришлось отказаться.

В итоге я поехала работать в испанский город Сантандер. Моя профессиональная жизнь разделилась на две части. В России я продвинутый продакт, который дает экспертные комментарии и выступает онлайн. В Испании я рядовой сотрудник и многое делаю руками. Здесь другая культура и в компании не 40 человек, а 30 тысяч. Сейчас я работаю над тем, чтобы достигнуть того же профессионального уровня, как в России.

Испанский город Сантандер, где я работаю, расположен на берегу океана

В Испании я выступаю перед 30 коллегами, но не часто. Говорить приходится на английском и разница с презентациями на русском, конечно, есть. Приходится говорить больше слов, чем привыкла, чтобы тебя не сочли грубой. Это касается не только выступлений, но и повседневного общения. Например, нельзя просто сказать: «Пришли, пожалуйста, презентацию». Правильнее так: «Если тебя не затруднит, дай ссылку, пожалуйста, на ту чудную презентацию, которая мне очень понравилась. Спасибо большое и хороших выходных». Но на любом языке важно убедительно звучать, структурировать речь и контролировать голос.

Многие говорят, что мне все легко дается, потому что я уверена в себе. На самом деле это не так. Но, как нам говорил преподаватель, если поддаваться страху, окажешься внизу пищевой цепочки.