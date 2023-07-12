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Общество

«Не мог связать двух слов на совещании»: как решение прийти в школу ораторского искусства меняет жизни

Всем привет! Меня зовут Вячеслав Усов, я работаю преподавателем в школе ораторского искусства. Сегодня расскажу, зачем к нам приходят руководители крупных компаний и владельцы бизнесов и как меняется их жизнь после курсов.
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«Не мог связать двух слов на совещании»: как решение прийти в школу ораторского искусства меняет жизни
фото freepik.com

Зачем люди приходят в школу ораторского искусства

В основном приходят люди, которым ораторское искусство нужно для карьеры, например, для повышения. Студенты хотят научиться выстраивать коммуникацию с руководством, партнерами или подчиненными.

Группы собираются из разных людей: в каждой обязательно есть дизайнер, юрист, госслужащий, айтишник, бизнесмен, кадровик, блоггер. Моя задача — сформировать атмосферу равенства, где всем комфортно. В таком случае людям не страшно пробовать новое, студенты не боятся ошибаться — и не важно, какая должность у человека и сколько ему лет.

Ко мне на курсы ходят учащиеся ВУЗов — пара человек в группе всегда есть. Иногда приходят школьники, моему самому юному ученику 14 лет. Они понимают, что навык публичных выступлений нужно развивать для будущей карьеры. Студентов учить проще — они легкие на подъем, у них меньше предубеждений.

Несмотря на то, что люди разные, дискомфорта это не вызывает — на моих занятиях люди друг друга не стесняются

Истории трансформаций: как менялась жизнь людей

Наши студенты повышают чек на свои услуги после обучения примерно на 30% — мы собираем статистику по выпускникам. В конце курса людям становится легче продавать свои услуги, они чувствуют себя увереннее, у кого-то проходит синдром самозванца. На каждом занятии я вижу, как у людей исчезает страх.

Моя задача как тренера — создать атмосферу, в которой не страшно ошибаться. Человек воспринимает занятия как игру, где никто не осуждает за промахи. И когда ученик целый час играет, он забывает, что это понарошку. Он осознает, что уже полтора часа говорит с незнакомым человеком, например, про помидор. И вдруг понимает, что можно говорить с кем угодно и о чем угодно — и это нормально.

Я всегда стараюсь подсказывать ученикам: рассказываю об их сильных и слабых сторонах, помогаю увидеть и исправить ошибки

«Не могла понятно рассказать о своей работе»

Иногда руководители говорят так, что их никто не понимает.

Например, у меня была студентка, которая на самом первом занятии рассказала, что занимается оптимизацией процессов в финансовом секторе. А потом мы разобрались и выяснилось, что она работала над платежной системой МИР и картой Тройка. Мы перестроили речь, она вышла и сказала: «Поднимите руку, кто пользуется платежной системой МИР? А у кого есть карта Тройка? Так вот, все это придумала и разработала я».

Все, у человека есть яркая самопрезентация, которая понятна всем. После этого студентке стало легче рассказывать партнерам и клиентам о своей работе понятно и интересно — и она получила повышение по службе.

«На совещаниях и конференциях впадал в ступор»

Еще у меня был студент — владелец крупной компании, который не мог связать двух слов перед большой аудиторией. Когда он выходил на сцену, его накрывал полный ступор — он молчал не три-пять секунд, а целую минуту. Человек терялся, не знал, что говорить и что делать в такой ситуации. Просто целую минуту стоял в полной тишине. К обучению он был настроен очень скептически — не верил, что от курсов ораторского мастерства будет толк.

Недавно он прислал мне видео с конференции, на которой выступал. Он от начала до конца рассказывал свой доклад и ни разу не сбился. Потом поделился, что ему стало проще общаться с партнерами и коллегами после курсов, к нему стали лучше относиться подчиненные. Для него навык коммуникации стал спасательным кругом.

«Был авиаконструктором, стал телеведущим»

Иногда человек после курсов меняет карьеру. Например, у меня был студент, который всю жизнь работал авиаконструктором и с трудом общался с людьми. После курсов он пошел работать на телевидение ведущим, хотя изначально такую цель перед собой не ставил.

Иногда на курсы приходят спортсмены, которые хотят сменить карьеру. Например, у меня училась Анжелика Стубайло — мастер спорта по художественной гимнастике. Когда курсы закончились, она пошла работать на телевидение. Сейчас она ведет спортивные программы на канале МАТЧ ТВ.

Я учу людей верить в себя — это главное, потому что человек чувствует себя свободно, не зажимается, не теряется на сцене

Почему ораторское искусство — это просто навык

Кажется, что для таких изменений нужно изначально иметь склонность к публичности, но на самом деле, ораторское мастерство —это просто навык. После курса люди понимают, что хорошее выступление — это на 90% подготовка и работа, а не талант и импровизация.

Когда люди выступают, они думают, что основная задача — проговорить текст. Но нюансов больше: нужно управлять жестами, смотреть куда-то глазами, правильно поставить тело, создать настроение. Около 97% информации идет вообще не из речи, а из невербалики. Если все эти мелочи не продумать заранее, то решать их придется прямо во время выступления.

Представьте повара, который профессионально готовит пиццу и делает из этого шоу. Он подбрасывает тесто, подмигивает зрителям, общается с аудиторией. Повар отлично знает свое дело и тратит минимум усилий на мелочи. А если бы он не знал, где у него стоит мука, как открыть воду, сколько шагов нужно сделать до стола с тестом — шоу бы уже не получилось. Также и с выступлениями на сцене: мы хотим вау-эффекта, но никак не готовимся. Курсы помогают понять, что нужно подходить к подготовке с головой. В хорошем выступлении почти нет таланта, есть четкая структура, репетиции и работа.

Как проходят занятия и что делают ученики

Теории на занятиях минимум — не больше 30 минут из двух часов. Все остальное — практика. На первых уроках я рассказываю азы и показываю техники, а дальше даю упражнения. Ученики работают в двойках, тройках, пятерках, а на некоторых занятиях выступают перед всей группой.

Уже на втором занятии студенты делают самопрезентацию и она прекрасно получается у 80% группы. Придумать рассказ о себе несложно, особенно, когда невозможно ошибиться. Даже если человеку кажется, что он ничего особенно не добился, к презентации все равно можно подойти креативно. Этому я и обучаю студентов — смотреть с необычной стороны на обычные вещи. Все фразы и приемы для того, чтобы зацепить внимание аудитории, студенты придумывают сами.

Еще на занятиях студенты учатся работать на камеру — снимают друг друга на телефон во время самопрезентации, а потом мы вместе смотрим видео

У меня есть специфические упражнения: например, свернуть язык в трубочку перед собеседником, покривляться. Все студенты делают — кто-то сначала стесняется, но потом смотрит, как справляются другие, и зажимы проходят. Стеснительным я предлагаю закрывать рот рукой и смотреть в зеркальце. Но ни один студент пока так не делал.

Я настраиваю студентов заранее и обозначаю, что они пришли преодолевать страх. Он может проявляться по-разному — например, в сопротивлении каким-то техникам и упражнениям. На первых занятиях я объясняю — пока страх не осознать, он будет управлять жизнью.

На занятиях мы делаем много необычных упражнений, которые помогают ученикам преодолевать страх и раскрепоститься

Как начать, если страшно что-то менять

Спросите себя, устраивает ли вас ваша жизнь сейчас? А точно такая же жизнь через пять лет? Если ответ нет, то нужно разбираться, какие шаги предпринимать для ее улучшения. Часто для изменений требуются хорошие навыки коммуникации, которые помогают развиваться в профессии и личной жизни.

Сейчас умение красиво говорить и презентовать себя — мастхэв, который нужен каждому.

Многим страшно идти на курсы ораторского мастерства — новая обстановка, незнакомые люди, непривычные упражнения. Но я на своих занятиях создаю атмосферу, где за ошибки не осуждают. Если человек попробовал и у него не вышло идеально, никто не скажет: «ты плохо выступил». Этого нам всем хватает в школе, институте и на работе. У меня другой подход — я искренне верю, что у людей все получится. И студенты видят отношение, раскрепощаются, начинают верить в себя. В итоге человек трансформируется — кто-то на 20%, а кто-то на все 100%.

korolgovorit

korolgovorit

PR-менеджер

2 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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