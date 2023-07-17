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Лариса_Терентьева
Ведение бизнеса

Подвох с залогом доли в бизнесе. Бывает редко, но бывает

Суть подвоха: если ваша доля в бизнесе является предметом залога, то Вы как собственник своим бизнесом больше не управляете.
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В таких ситуациях права собственника бизнеса осуществляются залогодержателем (а не владельцем доли) — см. п.2 ст. 358.15 ГК.

Со всеми потенциально рискованными для Вас последствиями...

Поэтому две рекомендации:

Во-первых, в уставе общества ограничить принципиальную возможность залога долей.

Например, разрешить залог доли только при условии единогласного одобрения такой сделки остальными участниками/акционерами.

Во-вторых, если уж дошло дело до залога, то в договоре залога доли — ограничить права залогодержателя по вашему усмотрению (законодательством это допускается).

Лариса_Терентьева

Лариса_Терентьева

Корпоративный юрист в Индивидуальный предприниматель

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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