Подвох с залогом доли в бизнесе. Бывает редко, но бывает

В таких ситуациях права собственника бизнеса осуществляются залогодержателем (а не владельцем доли) — см. п.2 ст. 358.15 ГК.
Со всеми потенциально рискованными для Вас последствиями...
Поэтому две рекомендации:
Во-первых, в уставе общества ограничить принципиальную возможность залога долей.
Например, разрешить залог доли только при условии единогласного одобрения такой сделки остальными участниками/акционерами.
Во-вторых, если уж дошло дело до залога, то в договоре залога доли — ограничить права залогодержателя по вашему усмотрению (законодательством это допускается).
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