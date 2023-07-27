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Лариса_Терентьева
Право

Дисбаланс в личной ответственности партнеров. Почему это проблема

Если в бизнесе несколько совладельцев — о чем задуматься.
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Во многих бизнесах наблюдается явный перекос в личной ответственности совладельцев по обязательствам компании. 

Например, один из собственников может отвечать по обязательствам группы всем своим имуществом, а у других такой ответственности может и не быть.  Или один из партнеров является должностным лицом (например, генеральным директором), а другие даже не числятся в составе участников. Или даже если числятся, то де-юре как бы не принимают участия в управлении бизнесом.

В чем проблема?  

Допустим, партнеры совместно принимали решение об использовании не совсем легальных способов налоговой оптимизации. И в результате по итогам налоговой проверки доначислили штрафов на десятки или даже сотни миллионов рублей. 

По справедливости, вроде бы за это должны отвечать все. Но по закону вся ответственность свалится только на одного. И есть риск, что другие партнеры могут воспользоваться этой возможностью и полностью уйти от ответственности.

Подобный расклад может быть частью изначальных договоренностей основателей бизнеса и устраивать всех без исключения. Но чаще всего он возникает просто потому, что никто не задумывается о возможных негативных сценариях.

Для «выравнивания» вышеописанного «перекоса» есть соответствующие юридические инструменты. Возможно, есть смысл предметно посмотреть в их сторону…

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Лариса_Терентьева

Лариса_Терентьева

Корпоративный юрист в Индивидуальный предприниматель

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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