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Ведение бизнеса

Корпоративная социальная ответственность. Что это такое

Любой бизнес не может существовать в изоляции от общества, так как является его полноценным участником. Это относится как к крупным корпорациям, так и к малым или средним предприятиям.
Корпоративная социальная ответственность. Что это такое
Корпоративная социальная ответственность

Каждая компания всегда состоит из работающих людей и представляет собой определенную часть общества. Она может иметь свои цели, принципы, а также собственную корпоративную этику. При этом любая компания берет на себя ответственность за других участников общества. Сегодня большое значение имеет такое понятие, как корпоративная социальная ответственность (КСО). Также она еще называется социальной ответственностью бизнеса (СОБ).

Что такое СОБ

Вначале нужно объяснить данное понятие. Под СОБ нужно понимать этические принципы, которые относятся к нравственным категориям. Они помогают понять позицию отдельного человека как участника общества относительно целей и интересов определенных социальных групп. Также данные принципы определяют позицию человека по отношению ко всему обществу.

Понятие социальной ответственности в бизнесе означает совокупность этических принципов, которые раскрывают отношение конкретной компании к людям, обществу, его целям. Также оно может характеризовать отношение фирмы к принципам, принятым в отдельных социальных группах. Это понятие тесно связано с этическими нормами. Этика представляет собой философскую дисциплину, которая определяет критерии доброго и злого. Эта наука занимается поиском смысла жизни, проблемами свободы личности, другими аспектами жизни общества. Она помогает понять основные критерии морали и нравственности.

Под СОБ нужно понимать принципы и правила, которые определяют работу компании в долгосрочной перспективе. Они обязательно учитывают требования норм, например стандартов или законов. Также подобные правила оказывают влияние на работу и жизнь сотрудников, клиентов, деловых партнеров. Разработка принципов этики в каждой компании является добровольным делом, поэтому никто не может заставить ее определять свою позицию в обществе или каким-либо образом ее изменять.

Признаки СОБ

Большинство источников в понятие социальной ответственности включают следующее:

  • компания несет ответственность за своих сотрудников;

  • компания отвечает за всех своих клиентов;

  • каждый бизнес отвечает за своих партнеров.

В документах, представленных ООН, обозначен подход к данному понятию. Он предполагает разделение СОБ компании на 2 части: она может быть как внутренней так и внешней.

Внутренняя КСО включает такие моменты:

  • работа сотрудников оплачивается стабильно и на справедливой основе. Оплата труда учитывает требования современного рынка, но основывается на человеческих отношениях. Компания не должна получать выгоду на экономии зарплат сотрудников;

  • обеспечение безопасности труда путем автоматизации различных производственных процессов, использования специальных защитных мер, уменьшения факторов риска;

  • предоставление гарантий медобслуживания. Это касается не только травм, полученных на производстве, но и любых заболеваний работников. Они должны не сомневаться в том, что сохранят свои рабочие места даже в случае болезней;

  • обучение и возможность повышения квалификации, что приносит выгоду как бизнесу, так и сотрудникам. Они могут получать высокую зарплату и сохранять конкурентоспособность при изменении рыночных тенденций;

  • оказание помощи в сложных жизненных ситуациях, например в случае смерти близких людей, пожара или тяжелого заболевания. В таком случае компания фактически выполняет функцию семьи, так как заботится о каждом сотруднике при необходимости. При этом он не обязан предоставлять фирме что-либо взамен такой помощи.

Внешняя корпоративная солидарная ответственность включает:

  • защита окружающей среды. Она может проявляться во внутренней деятельности компании, если применяются различные очистные фильтры или специальные технологии на производстве. Также предприятие может предоставлять помощь другим организациям, которые занимаются улучшением экологической ситуации;

  • внесение пожертвований в различные организации, фонды, участие в благотворительных акциях и патронаже;

  • полная ответственность перед всеми потребителями, а также клиентами компании;

  • организация взаимодействия с организациями, госструктурами по вопросам, связанным с развитием общества;

  • участие в программах, предлагаемых государством или муниципалитетом. Они разрабатываются с целью улучшения социальной среды. Такие программы могут быть рассчитаны как на отдельный город и регион, так и на всю страну.

Если компания уделяет много внимания социальной ответственности, то это положительно отразится на всех сторонах ее деятельности.

Социальная ответственность бизнеса может быть разделена на несколько уровней:

  • первый уровень является базовым. Также его можно считать минимальным, как это принято в пирамиде американского психолога Маслоу. На этом уровне компания должна строго соблюдать все имеющиеся законы и стандарты. Без этого обязательного элемента будет сложно выйти на более высокий этап;

  • следующий уровень считается повышенным. Его цель заключается в улучшении отношений внутри компании и совершенствовании внутренней КСО;

  • на самом высоком уровне улучшаются как внутренние отношения, так и отношения за пределами компании.

Необходимость в СОБ

Единственной целью каждого бизнеса, которая имеет для него большое значение, является получение наибольшей прибыли. Одновременно эту цель можно считать основной проблемой существования бизнеса. Очень сложно сочетать высокую прибыль и качественные условия труда, заботу об экологии, поэтому многие компании стремятся не платить налоги, часто нарушают законы с целью получения максимального дохода.

Важно существовать в гармонии со всем миром. Чтобы этого добиться, нужно создать внутри самой организации дополнительную надстройку. Так можно выполнить корректировку основной цели, а также дополнить ее ответственностью перед своими сотрудниками, деловыми партнерами, обществом.

Основные проявления СОБ

СОБ можно считать надстройкой над целями и задачами компании. Она позволяет:

  • повысить качество труда;

  • улучшить отношения с госорганами и партнерами;

  • стабилизировать эмоциональный климат на предприятии;

  • сформировать положительный имидж компании на рынке за пределами страны.

Все мероприятия, которые относятся к СОБ, повышают эффективность любого бизнеса и гарантируют его долговечность.

КСО может проявляться в следующих мероприятиях:

  • компания вносит изменения в принципы своей корпоративной этики, собственные цели. На такой основе подготавливаются все документы. Это относится и к плану по формированию корпоративной культуры;

  • проводятся мероприятия, которые помогают повысить лояльность к компании сотрудников, клиентов, партнеров. Речь идет о всевозможных конкурсах, тимбилдингах, корпоративах;

  • предоставление возможности обучения по профессии, полной или частичной компенсации средств, потраченных на повышение уровня квалификации;

  • автоматизация процессов на предприятии;

  • создание эффективных коммуникаций, что позволяет уменьшить стресс у сотрудников;

  • проведение мероприятий, которые позволяют повысить удовлетворенность потребителей. Также их целью является повышение лояльности клиентов.

Эти мероприятия являются частью политики каждой компании, как внутренней, так и внешней.

Значение ценностей корпорации

Согласно последним исследованиям, люди не просто ищут работу в той или иной компании. Они имеют собственные предпочтения, интересы, желают быть полноценными участниками команды. Это проявляется в улучшении быта и условий существования, в желании приносить пользу компании и всему обществу. Такая позиция должна сочетаться с политикой компании, которая выступает в качестве работодателя. Социальная ответственность в бизнесе находит свое выражение в корпоративных ценностях. Благодаря этому бизнес может выражать отношение к собственным сотрудникам, различным группам общества, государству. Корпоративные ценности являются частью политики каждой компании и тесно связаны с ее социальной ответственностью.

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