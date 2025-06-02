Эти 9 регионов будут отдыхать в июне дольше, чем другие. И вот почему

Следующая неделя (с 9 июня) станет короткой для всех россиян. Однако для части регионов сокращенные трудовые будни уже начались: 6 июня — выходной день в следующих субъектах Российской Федерации. Здесь список.

Все дело в том, что скоро будут отмечать один из главных религиозных мусульманских праздников Курбан-Байрам. Некоторые регионы решили сделать 6 июня, пятницу, выходным днём.

Отдыхать будут жители следующих субъектов страны:

Адыгея

Башкирия

Дагестан

Кабардино-Балкария

Карачаево-Черкессия

Татарстан

Чечня

Крым

Херсонская область

Напомним, что во всех остальных регионах выходные начнутся 12 июня, в четверг — в День России. 13 июня, в пятницу, тоже отдыхаем. Причина тому — перенос выходного дня с 8 марта: Международный женский день в нынешнем году выпал на субботу.