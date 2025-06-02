Эти 9 регионов будут отдыхать в июне дольше, чем другие. И вот почему
Все дело в том, что скоро будут отмечать один из главных религиозных мусульманских праздников Курбан-Байрам. Некоторые регионы решили сделать 6 июня, пятницу, выходным днём.
Отдыхать будут жители следующих субъектов страны:
Адыгея
Башкирия
Дагестан
Кабардино-Балкария
Карачаево-Черкессия
Татарстан
Чечня
Крым
Херсонская область
Напомним, что во всех остальных регионах выходные начнутся 12 июня, в четверг — в День России. 13 июня, в пятницу, тоже отдыхаем. Причина тому — перенос выходного дня с 8 марта: Международный женский день в нынешнем году выпал на субботу.
Приятный бонус: рабочий день 11 июня, в среду, по закону должен быть сокращен на 1 рабочий час.
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