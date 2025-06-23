В 2026 году новогодние каникулы могут продлиться до 11 января. Почему это возможно?

📅 Новогодние каникулы — до 11 января? В 2026 году россияне могут получить рекордные 12 дней отдыха подряд. Почему пятница, 9 января, может стать официальным выходным, и как это скажется на работе и бизнесе — рассказываем в статье.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил:

«У правительства есть возможность сделать 9 января выходным. Это логично, и этот день стоит учесть в производственном календаре».

Календарь действительно складывается удивительным образом:

31 декабря 2025 года — уже объявлен выходным

1–8 января 2026 года — официальные праздничные дни

9 января (пятница) — технически рабочий

10–11 января — снова суббота и воскресенье

Итого — 12 дней подряд вне работы.

Почему предлагают сделать 9 января выходным?

Всё просто: пятница 9 января будет «зажата» между праздниками. Реальной продуктивности в этот день ждать сложно. Сотрудники будут:

брать отгулы или отпуск за свой счёт

меняться сменами

договориваться с руководством на «удалёнку»

А значит, логичнее официально признать этот день выходным, как говорит Нилов. Это можно сделать за счёт переноса одного из праздничных выходных — например, 3 или 4 января, которые совпадают с выходными днями по календарю.

По мнению Нилова, уровень тревожности у россиян высок, и длинные праздники помогают перезагрузиться. Люди используют январь:

чтобы отдохнуть от информационного шума ,

встретиться с близкими ,

и просто выйти из рутинной гонки.

А значит, продление праздников — это не прихоть, а вложение в здоровье и продуктивность на весь год.