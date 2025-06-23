В 2026 году новогодние каникулы могут продлиться до 11 января. Почему это возможно?
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил:
«У правительства есть возможность сделать 9 января выходным. Это логично, и этот день стоит учесть в производственном календаре».
Календарь действительно складывается удивительным образом:
31 декабря 2025 года — уже объявлен выходным
1–8 января 2026 года — официальные праздничные дни
9 января (пятница) — технически рабочий
10–11 января — снова суббота и воскресенье
Итого — 12 дней подряд вне работы.
Почему предлагают сделать 9 января выходным?
Всё просто: пятница 9 января будет «зажата» между праздниками. Реальной продуктивности в этот день ждать сложно. Сотрудники будут:
брать отгулы или отпуск за свой счёт
меняться сменами
договориваться с руководством на «удалёнку»
А значит, логичнее официально признать этот день выходным, как говорит Нилов. Это можно сделать за счёт переноса одного из праздничных выходных — например, 3 или 4 января, которые совпадают с выходными днями по календарю.
По мнению Нилова, уровень тревожности у россиян высок, и длинные праздники помогают перезагрузиться. Люди используют январь:
чтобы отдохнуть от информационного шума,
встретиться с близкими,
и просто выйти из рутинной гонки.
А значит, продление праздников — это не прихоть, а вложение в здоровье и продуктивность на весь год.
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