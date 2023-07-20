Год налоговых ужастиков. Как вам ЕНС, коллеги?

Про плюсы и минусы от ЕНС для бухгалтеров. Расскажу про свой опыт. И почему 2023 год, считаю годом НАЛОГОВЫХ УЖАСТИКОВ.

Начну с начала.. да-да.. с начала этого 2023 г., который я объявила годом НАЛОГОВЫХ УЖАСТИКОВ. Поприставав с разными вопросами к своему менеджеру из одной справочно-правовой системы, и получив много разных ответов на мои многочисленные вопросы, я методом тыка все же смогла начать работать с ЕНС.

Первое Уведомление было послано мною 21.01.2023. Туда я впихнула (с третье попытки, потому как у меня не впихивалось — точнее система СБИС отбивала налог на имущество, который я платили и сдавала всегда в ИФНС по месту постановки этого имущества — у меня такого много и в разных ИФНС по Москве. Дотумкала, что нужно ставить код своей родной ИФНС, но с нужным ОКТМО.

Также НДФЛ с авансом за январь и УСН за 4 кв 2022г. То,что все налоги за 4 кв. 2022 г в Уведомление КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ЗАПИХИВАТЬ, а просто учесть в платеже на ЕНС. я конечно же, не знала. Отправила…

Потом мне захотелось посмотреть, а куда же упали эти деньги в моем лицевом счете. Заказываю сверку. Но совсем не ту, которую заказывала все годы, а какие то Справки о сальдо и о принадлежности сумм (сразу и не поняла, что сие значит). Справка о сальдо (там одна непонятная для меня сумма) пришла на 7-й день от даты заказа. О принадлежности сумм (сегодня уже 20.07.2023) до сих пор не получила.

Звоню в ИФНС. Конечно же все операторы заняты. Но я-то тетка упертая — не первый год в бухгалтерах (наша работа закаляет).

Кинулась на сайт налоговой. Там множество хвалебной инфы о ЕНС и еще просьба к нам с вами оценить этот самый ЕНС, ну, я оставила СВОЙ ОТЗЫВ (ну, вы, поняли, КАКОЙ).

Пошарив там еще , я к счастью, наткнулась на раздел Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС. Проделав ряд манипуляций, я получила таки связь с работниками ИФНС. И выяснила, что сами они все в полном шоке. Новая программа выдает черт знает что, живет своей жизнью и тд. Потом начались еще более ужасные ужасы, но это отдельный разговор… времени нет на него.