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БУХГАЛТЕР ММ
ЕНП (единый налоговый платеж)

Год налоговых ужастиков. Как вам ЕНС, коллеги? Продолжение

Продолжение истории похождений по мукам в ИФНС из-за проблем с единым налоговым счетом.
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Научившись получать обратную связь от работников ИФНС я ринулась выяснять «А куда же попадают мои (точнее , ЮЛ. где я бухгалтерю) денежки? Так как по ТКС получить справку о распределении денежных средств я не дождалась, то пошла на хитрость.

Послала курьера в ИФНС с заявлением на бумажном носителе. Внимание! Там другая форма, не такая как по ТКС.

Инспекторы повякали, но я же хитро-опытная, и заранее снабдила курьера бумажкой, где прописано (со всеми ссылками на нормативны акты), что они ОБЯЗАНЫ исполнить заявление налогоплательщика о предоставлении справки на бумажном носителе.

И вот, получив наконец-то, вожделенную справку, я впала в ступор. Ну, как она выглядит, все вы знаете… Во-первых, меня смутило, что на начало 01.01.2023. остаток ноль. А где же мои многомиллионные авансы на недвижку, УСН и мелочь, на страховые взносы и НДФЛ за 4 кв. 2022?

И сама таблица о распределении средств — это записки / таблицы сумасшедшего. Пишу им с просьбой разъяснить. В ответ тишина. Звоню хитрым способом с помощью Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС. На том конце провода какой-то невнятный и детский лепет: «Ну, вы понимает, у нас новая программа еще не отработана». Вы не обращайте внимания на те суммы, которые в Справке, а ждите (до сих пор жду), когда программа станет правильной.

Я успокоилась, расслабилась, но не тут то было. Наступила очередь требований об уплате моих тех самых многомиллионных сумм авансовых платежей, честно уплаченных в течение всего 2022 г.

Хорошо, что ИФНС в ноябре 2022г рассылала всем нам Информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом. Там эти суммы висят, как переплата. Уж от нее-то ИФНС не отвертится, бумага ими сделана. Снова звоню хитрым способом через Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС. (по-другому никак.. это в Москве). Меня уже стали узнавать, как рассерженную бухгалтершу. Снова лепет. Это программа так выдает требования эти, ну, мы все понимаем, но сделать ничего не можем.

Добившись разговора с целым начальником отдела, от 1-го требования я удачно отбилась, она его отменила, но это еще не все. Продолжение следует…

БУХГАЛТЕР ММ

БУХГАЛТЕР ММ

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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