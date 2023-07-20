Год налоговых ужастиков. Как вам ЕНС, коллеги? Часть 3

Итак, продолжаю описывать мои мытарства.

Про Требования. С ними, вроде, разобрались. Я доказала руководителю отдела недоимки, что Требование неправомерно, она его вручную отменила. Но вслед за требованием в разделе Требование пришло Уведомление о вызове налоговую проверку. На тему недостоверной переплаты по НДФЛ на 01.01.2023г., (далее таблица) — начиная с 3 кв 2017 г.!

Я уже по известному мне методу дозваниваюсь по ИФНС и выясняю, что у них сбой в программе, а точнее, потеря всех моих данных, именно вот с этого периода. Каково? И просят принести им все НДФЛки с этого времени и платежки. Я снова впадаю в ступор, со мной истерика. Я им говорю, что никакой переплаты нет, поверьте на слово, вам же лучше. Договорились, что я им просто по ТКС отправляю письмо в ответ на вызов, что переплаты нет. Точка.

Следующий акт «марлезонского балета». С налогом на имущество по кадастровой стоимости. С 2022 г ИФНС сами его рассчитывают и высылают нам «Сообщение об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога на имущество организаций…». Я платила авансы в течение 2022 года. За 4 кв заплатила в феврале 2023 . И снова не попала «в точку». Указала эту сумму в Уведомлении и зря! Робот ее и задвоил. И снова в «записке сумасшедшего» — Справке о принадлежности абра-кадабра. На вопрос «Что же делать?» сказали сдать еще уведомление с нулями. Видимо, инспектора уже успели узнать про повадки робота, куда и что он закидывает. Сдала, вроде поправили, но суммы снова не мои.

Как же было хорошо до этого ЕНС — заказал Сальдовку (Справку о состоянии расчетов с бюджетом) или , чтобы поподробнее Выписку по расчетам с бюджетом — увидел свои знакомые цифры. Начислено по отчетности, уплачено платежками. Сердце бухгалтерское и радуется. А теперь?

С имуществом еще один казус. Оказывается за один объект в 2022 г не надо было платить совсем (в Перечне имущества, по которому нужно платить по кадастровой стоимости этого кадастрового номера не было). Я говорила об этом директору, но он велел платить. Лучше перебдеть, чем на большие пени и штрафы попасть. Был такой печальный опыт. И эти деньги должны были упасть на переплату. Сумма миллионная. Но я ее нигде не увидела. Снова звонок в ИФНС. Ответ меня поразил. Эту сумму робот загнал туда, где висят суммы 3-х годичной давности (помните, как в конце года была рассылка о том, чтобы мы выяснили про переплаты все и потребовали их вернуть или перезачесть на другие налоги) и сейчас они уже не возвратны.

Я спросила, и что же делать? Мне сказали, что я должна написать им запрос на, внимание, поднятие этой суммы (цифрой и прописью) из непонятно откуда. Они, в свою очередь, пишут ходатайство в вышестоящую ИФНС на эту тему. Вот жду «поднятия» уже 2 месяца. И продолжаю исправно платить правильную сумму по недвижке. Вот как то так.. Но и это еще не все, к сожалению..

Продолжение следует…