Инспекторы ВАИ начали проводить проверки на дорогах. Каковы их полномочия?

В разных регионах автомобилисты с удивлением встречали на дорогах необычных инспекторов вместо привычных сотрудников Госавтоинспекции (ГИБДД). Этих сотрудников, облаченных в форму Военной автомобильной инспекции (ВАИ). Каковы их полномочия?

В разных регионах автомобилисты с удивлением встречали на дорогах необычных инспекторов вместо привычных сотрудников Госавтоинспекции (ГИБДД).

Этих сотрудников, облаченных в форму Военной автомобильной инспекции (ВАИ), можно увидеть практически во всех населенных пунктах. Но что это за ведомство, в чем его отличие от Государственной инспекции безопасности дорожного движения и имеют ли сотрудники этого ведомства право остановить водителя? Давайте разберемся.

Эти инспекторы представляют собой специализированную группу Главного управления полиции Министерства обороны РФ, отвечающую за надзор и соблюдение правил дорожного движения на военных объектах, для обеспечения безопасности на дорогах, связанных с военной инфраструктурой.

Важно отметить, что инспекторы ВАИ не являются сотрудниками Госавтоинспекции (ГИБДД), ответственной за общие ПДД. Они наделены своими специализированными полномочиями, применяемыми в соответствии с целями, задачами учреждения, которому они подчиняются.

В своей деятельности сотрудники ВАИ, обнаруживая нарушения правил дорожного движения на территориях, подконтрольных военной инфраструктуре, имеют право остановить транспортное средство и проверить документы водителя. В случае выявления нарушений они могут применять соответствующие наказания, связанные с применением дисциплинарных мер или передачей фактов нарушений компетентным военным органам.

Юристы утверждают, что основная задача этого подразделения — обеспечить безопасность перемещения военной техники.

В то же время гражданские автомобили и личные транспортные средства, принадлежащие военнослужащим, не подлежат полицейскому контролю со стороны ВАИ. Кроме того, военнослужащих внутренних сил, МЧС, инженерных комплексов Минобороны России, Росгвардии можно остановить, проверить документы, а также лишить права управления транспортным средствами.

Так же, как Госавтоинспекция, ВАИ призвана содействовать повышению безопасности движения. Однако есть и отличие. Подобные мероприятия касаются исключительно военнослужащих. Инспекторы ВАИ учитывают дорожно-транспортные происшествия с участием военной техники, составляют на них протоколы при выявлении правонарушений в пределах своей компетенции.

Как сообщает пресс-релиз Министерства обороны Российской Федерации, экипажи военных автоинспекций поставлены перед задачей обеспечить безопасность сопровождения транспортных средств для перевозки военных. На этих машинах перевозятся военнослужащие, которые были мобилизованы в рамках частичной мобилизации, и осуществляется их доставка к месту проведения учений.