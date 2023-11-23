Инспектор ГИБДД хочет осмотреть багажник. Соглашаться обязательно?

Инспекторы ГИБДД при остановке авто могут предъявлять разные требования. Одно из самых популярных — приглашение открыть багажник для осмотра внутреннего содержимого. Водители не всегда знают, можно ли отказать в таких ситуациях, или необходимо в любом случае выполнять распоряжение сотрудника.

К вопросу о легальности осмотра авто

Экипаж ГИБДД при остановке транспортных средств обязаны выполнять проверку в соответствии со служебным регламентом. Существуют так называемые «акции», например, по поиску пьяных водителей, при этом инспектор не действует произвольно, а выполняет четко поставленные задачи.

По этой причине после остановки водителя представитель надзорных органов обязан представиться, может попросить о некоторых действиях. Чаще всего встречаются:

Просьба продемонстрировать водительское удостоверение;

Приглашение в патрульную машину;

Требование выдохнуть в алкотестер для определения промилле в выдыхаемом воздухе.

Если сотрудник хочет провести досмотр транспорта, ему необходимы существенные причины. Максимум полномочий должностного лица — визуально осмотреть авто, заглянуть в салон через окна, провести внешнюю оценку наличия незарегистрированных конструкционных изменений или запрещенных сигналов на ТС.

Поскольку транспорт расценивается как частная собственность, владелец авто может не впускать третьих лиц в салон. Сотрудник ГИБДД не имеет права производить досмотр машины и проверять груз коммерческого транспорта без объяснения причин такого действия.

Когда инспектор ГИБДД без каких-либо причин пытается попасть в салон и добраться до личных вещей, действие считается нарушением протокола и грозит сотруднику дисциплинарным взысканием. Такое поведение нередко пугает владельцев авто, особенно новичков за рулем, что приводит к растерянности и невозможности постоять за свои права.

На деле водитель имеет право не впускать никого в салон, требовать соблюдения протокола и может позвонить в отделение ГИБДД для уточнения законности работы патруля.

Проведение досмотра авто

В некоторых случаях сотрудник ГИБДД может подозревать водителя в неправомерных действиях, что приводит к полноценному осмотру машины. При этом процесс законен только в тех случаях, как инспектор находит понятых, а процедура фиксируется на видео. Сотрудник надзорных органов согласовывает проверку и получает разрешение, дожидается приезда дополнительного экипажа (либо опергруппы) и только при соблюдении всех этих условий проводит законный досмотр коммерческого или личного транспорта.

Если все условия соблюдены, нельзя не открыть багажник. Отсутствия сотрудничества предполагает препятствие досмотру и грозит штрафом до 4000 рублей согласно КоАП РФ.

Чтобы не получить ещё больше штрафов, водители обязаны проходить предрейсовый осмотр.