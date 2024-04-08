Наказания для водителей 2024: какие поправки предлагает Госдума

Заседание экспертного совета при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложило много изменений в отношении транспортных средств и водителей.

Поправки могут претерпеть статьи КоАП РФ, затрагивающие отбытие авто с места аварии, передвижение без номеров и другие нюансы, которые могут обернуться штрафами и иными наказаниями для владельцев автомобилей.

Оставить место ДТП

Оставление места аварии — одна из основных проблем для дорожного движения. Нередко водители могут покинуть точку ДТП из-за того, что не заметили происшествия (например, случайно зацепил чье-то зеркало, или оставили небольшую царапину на очень узкой парковке). При этом даже если авто уехало случайно, водителю всё равно придётся отвечать перед законом, то есть попасть под арест или лишиться прав.

Этим нередко пользуются мошенники, создающие искусственную ситуацию, когда авто якобы сталкивается с другим транспортным средством, не замечает этого и уезжает с места аварии. В Госдуме предложили ввести примечания, согласно которым подобные обстоятельства просто невозможны: в ДТП должны быть пострадавшие, либо водитель полностью освобождается от наказания из-за малозначительности аварии.

Наказания за езду без номеров

Ряд недобросовестных покупателей авто стараются как можно скорее подписать договор купли-продажи и осуществляют вождение без номеров (чтобы избежать штрафов за нарушения скорости и другие несоблюдения ДТП). Однако есть и честные водители, которым приходится долго ждать очереди на регистрацию нового авто.

На заседание Госдумы предложило поправить КоАП уточнением, что наказание за управление без знаков актуально только при нарушении правил регистрации. Тем не менее у этого новшества есть нюансы, поскольку неясно, как инспекторы ГИБДД смогут отличать добросовестных водителей от мошенников, не зная, когда было куплено авто.

Камеры видеофиксации

В настоящее время автоматические устройства фиксации нарушений нередко присылают штрафы по ошибке (например, известен случай, когда водитель получил штраф за непристегнутый пакет на сиденье пассажира). Чтобы исключить ошибочные денежные взыскания, Госдума предложила возможность Госавтоинспекции самостоятельно определять, был ли штраф ошибочным, не дожидаясь апелляции от водителя.

Все новшества на данный момент находятся на рассмотрении, поэтому не стоит ждать радикальных изменений в законах в ближайшее время. Больше новостей из мира транспорта можно узнать на нашем сайте: ТрансАвто-7 расскажет обо всём, что важно и нужно знать собственникам коммерческих автомобилей и водителям!