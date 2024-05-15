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Сергей ТрансАвто-7
Право

Новые нормативно-правовые акты для водителей: весна 2024 года⁠⁠

Законодательные акты в отношении Правил дорожного движения претерпевают регулярные изменения. Водители коммерческого и других видов транспорта должны быть готовы к обновлениям, чтобы избежать штрафов и проблем с правоохранительными органами. Новые правки нормативно-правовой базы вступили в силу с 1 марта 2024 года.

Продление водительских удостоверений

Если срок действия прав завершается в 2024 и 2025 году, данными удостоверениями можно пользоваться еще в течение 3 лет. За заменой необходимо обратиться только в 2027 и 2028 годах соответственно.

Краткосрочное ОСАГО

Теперь страховые полисы можно оформлять на срок от 1 дня до 3 месяцев (либо на другой конкретный срок). Договор вступает в силу спустя 3 дня после предоставления необходимой документации страховой компании.

Перевозка опасного груза

Ранее для транспортировки опасных веществ в цистернах необходимо было получать разрешение после предоставления всех документов в ГИБДД до 1 марта 2024 года. В настоящее время сроки подачи документации сдвинулись на 1 сентября 2025 года.

Движение грузовых авто по дорогам общего пользования

Для организации маршрутов тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств необходима соответствующая проработка маршрутов движения. Теперь для пересечения тех или иных участков необходимо получать разрешение ФГИС, которое предоставляется после подачи таможенной и иной документации через портал «ГосУслуг» или в органы местного самоуправления.

Перемены в отношении весогабаритного контроля

Новые поправки предполагают, что на стационарных и автоматических пунктах будет проводиться осмотр, инструментальное обследование и документальный контроль. По результатам проверки составляется акт, включающий дату и время проверки, а также данные о транспорте и особенностях транспортируемого груза.

Улучшение условий транспортного обслуживания

В настоящее время вступают в силу поправки, касающиеся региональных стандартов транспортного обслуживания населения и разработки региональных планов обслуживания транспорта. За счет этого власти субъектов РФ обязаны формировать приоритеты, цели и задачи, касающиеся проверки и наладки пассажирских транспортных средств и улучшения условий перевозок. Требования контролируются Постановлением Правительства РФ № 2086.

Бронирование пересечения границ

Международные автомобильные грузоперевозки нужно отмечать в соответствующих порталах. В настоящее время нельзя пересекать границы беспорядочно, время и дата прибытия к пункту контроля отмечается с помощью ГИС ЭПД. Такое требование закреплено в Постановлении Правительства РФ № 867.

Груз проверяют собаки

Для усиления защиты объектов транспортной инфраструктуры и предупреждения терактов в отношении транспортных средств будут задействоваться специально обученные собаки. Четвероногие друзья помогают представителям надзорных органов для выявления оружия, взрывоопасных веществ и устройств, поиска правонарушителей.

Больше новостей и актуальные изменения нормативно-правовых актов в сфере транспорта можно найти на нашем сайте. Мы поможем водителям и руководителям транспортных организаций быть в курсе всех событий, касающихся действующих законов!

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Законодательные акты в отношении Правил дорожного движения претерпевают регулярные изменения. Водители коммерческого и других видов транспорта должны быть готовы к обновлениям, чтобы избежать штрафов и проблем с правоохранительными органами. Новые правки нормативно-правовой базы вступили в силу с 1 марта 2024 года.

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