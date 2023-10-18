Неочевидная опасность ЕНС: к чему стоит быть готовыми и как избежать штрафов?

Единый налоговый счёт введён с начала года, а подводные камни, которые он в себе таит, «всплывают» до сих пор.

Один из важнейших нюансов работы этой системы касается задолженностей за предыдущие налоговые периоды.

До введения ЕНС каждый платеж имел определённое назначение, и зачислялся именно по указанному назначению, вне зависимости от наличия долгов за предыдущий налоговый период. Теперь всё иначе.

На примере из практики:

Предприниматель пополняет счёт ЕНС в размере 20 000 рублей для внесения страховых взносов за сотрудников. Полученная сумма засчитывается в счёт уплаты долгов, которые остались с предыдущего налогового периода. Страховые взносы остаются неоплаченными или оплаченными не в полном объёме. Образуется новая задолженность.

Таким образом, если на момент зачисления средств имеется какая-либо задолженность (к примеру, по транспортному налогу или любая другая), налоговая вправе зачесть эти деньги в качестве покрытия долга.

Если предприниматель не знает о наличии задолженности, то и о том, что деньги списаны на иные цели, тоже может упустить. В итоге образуются новые долги и, соответственно, могут быть начислены штрафы.

Данная ситуация полностью соответствует действующему законодательству. Поэтому зачисление средств на иные цели, нежели вы рассчитывали, никак не оспорить. Единственный выход — тщательно следить, чтобы не было задолженностей на момент очередного платежа.