С 1 сентября 2025 года начнет действовать закон от 07.04.2025 № 69-ФЗ, который запретит продавцам навязывать клиентам дополнительные услуги.

🔥 С 1 СЕНТЯБРЯ 2025 - ЖЕСТКИЙ РАЗГРОМ НАВЯЗЫВАНИЯ УСЛУГ!

Вам надоело, когда:

✔ Галочки ставят за вас

✔ Допуслуги "впаривают" автоматически

✔ Деньги списывают без спроса?

Что меняется?

🚫 Запретят:

Автоматические "согласия" на допуслуги

Любые хитрые формы согласия от вашего имени

Уловки, где вы "по умолчанию" соглашаетесь

💸 Вернёте деньги за навязанное – за 3 дня после требования!

Кого касается?

🔹 Продавцов

🔹 Агрегаторы

🔹 Исполнителей услуг

⚠ Сейчас так нельзя только в кредитах – скоро везде!

P.S. Продавцы уже в панике – а вы готовы вернуть своё?

Документ: Федеральный закон от 07.04.2025 N 69-ФЗ