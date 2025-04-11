🔥 С 1 СЕНТЯБРЯ 2025 - ЖЕСТКИЙ РАЗГРОМ НАВЯЗЫВАНИЯ УСЛУГ!
Вам надоело, когда:
✔ Галочки ставят за вас
✔ Допуслуги "впаривают" автоматически
✔ Деньги списывают без спроса?
Что меняется?
🚫 Запретят:
Автоматические "согласия" на допуслуги
Любые хитрые формы согласия от вашего имени
Уловки, где вы "по умолчанию" соглашаетесь
💸 Вернёте деньги за навязанное – за 3 дня после требования!
Кого касается?
🔹 Продавцов
🔹 Агрегаторы
🔹 Исполнителей услуг
⚠ Сейчас так нельзя только в кредитах – скоро везде!
P.S. Продавцы уже в панике – а вы готовы вернуть своё?
Документ: Федеральный закон от 07.04.2025 N 69-ФЗ
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