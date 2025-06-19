ЦОК ОК ВЭД 19.06 Мобильный
Маргарита Харитонова

Как налоговая кошмарит бизнес

Налоговая начала массово блокировать счета и требует сдачи формы 6-НДФЛ от компаний, у которых вообще нет наемных работников.

Но закон — на вашей стороне.

Реальный кейс:

Организация, где есть только один учредитель-директор, который не получает зарплату, получает требование сдать 6-НДФЛ. При этом у компании — нулевой оборот и никаких выплат физлицам.

Что говорит закон?

  • Если в компании нет работников и не выплачивается зарплата (включая директору), сдавать 6-НДФЛ не нужно.

  • Если налоговая требует и начисляет штраф — это незаконно. Такие действия можно и нужно оспаривать.

Что делать:

  • Проверьте, действительно ли не было выплат физлицам. Если не было — сдавать 6-НДФЛ вы не обязаны.

  • Напишите пояснение в ИФНС: укажите, что отсутствует объект налогообложения.

  • Если уже начислен штраф — подавайте жалобу в вышестоящую инспекцию или в суд.

Важно: налоговая часто действует шаблонно, без учета конкретной ситуации. Знание закона — ваша защита.

Но если у вас есть сотрудники или были выплаты — отчетность сдавать обязательно.

Ведите бизнес честно, платите налоги правильно — но не позволяйте навязывать необоснованные штрафы.

А вы сталкивались с подобным?

Расскажите в комментариях — это поможет другим предпринимателям.

Дата публикации: 19.06.2025, 19:53

Информации об авторе

Маргарита Харитонова

Маргарита Харитонова

Директор в ООО ЦБЮС Маргариты Харитоновой

6 подписчиков 77 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Яркие Судьбы

Юрий Витальевич Струнге: инженер, который строит жизнь

Юрий Струнге – тульский инженер и предприниматель, основатель компаний «Стрэк-тайм» и «Проект 3006». Его мебельная фабрика и сложные инженерные решения, такие как коллектора для Новолипецкого комбината, стали символом качества и упорства. С 1994 года Юрий создает рабочие места для сотен людей, воспитывая профессионалов и вдохновляя команды.

Комментарии

2
  • Светлана Михайлова
    Юрист

    Знали бы вы, сколько чашек кофе надо, чтобы разобраться, что налоговая требует от однодневки с нулевым оборотом — это как просить осла пройти дрессировку на курс собаководства!

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум