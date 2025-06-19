Как налоговая кошмарит бизнес
Но закон — на вашей стороне.
Реальный кейс:
Организация, где есть только один учредитель-директор, который не получает зарплату, получает требование сдать 6-НДФЛ. При этом у компании — нулевой оборот и никаких выплат физлицам.
Что говорит закон?
Если в компании нет работников и не выплачивается зарплата (включая директору), сдавать 6-НДФЛ не нужно.
Если налоговая требует и начисляет штраф — это незаконно. Такие действия можно и нужно оспаривать.
Что делать:
Проверьте, действительно ли не было выплат физлицам. Если не было — сдавать 6-НДФЛ вы не обязаны.
Напишите пояснение в ИФНС: укажите, что отсутствует объект налогообложения.
Если уже начислен штраф — подавайте жалобу в вышестоящую инспекцию или в суд.
Важно: налоговая часто действует шаблонно, без учета конкретной ситуации. Знание закона — ваша защита.
Но если у вас есть сотрудники или были выплаты — отчетность сдавать обязательно.
Ведите бизнес честно, платите налоги правильно — но не позволяйте навязывать необоснованные штрафы.
А вы сталкивались с подобным?
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии2
Знали бы вы, сколько чашек кофе надо, чтобы разобраться, что налоговая требует от однодневки с нулевым оборотом — это как просить осла пройти дрессировку на курс собаководства!
О, налоговая, великие гуру из Тридевятого царства отчетов, требующих сдачи даже тогда, когда сдавать-то и нечего — когда уже найдете кнопку "Не беспокоить"?!