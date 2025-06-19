Как налоговая кошмарит бизнес

Налоговая начала массово блокировать счета и требует сдачи формы 6-НДФЛ от компаний, у которых вообще нет наемных работников.

Но закон — на вашей стороне.

Реальный кейс:

Организация, где есть только один учредитель-директор, который не получает зарплату, получает требование сдать 6-НДФЛ. При этом у компании — нулевой оборот и никаких выплат физлицам.

Что говорит закон?

Если в компании нет работников и не выплачивается зарплата (включая директору), сдавать 6-НДФЛ не нужно.

Если налоговая требует и начисляет штраф — это незаконно. Такие действия можно и нужно оспаривать.

Что делать:

Проверьте, действительно ли не было выплат физлицам. Если не было — сдавать 6-НДФЛ вы не обязаны.

Напишите пояснение в ИФНС: укажите, что отсутствует объект налогообложения.

Если уже начислен штраф — подавайте жалобу в вышестоящую инспекцию или в суд.

Важно: налоговая часто действует шаблонно, без учета конкретной ситуации. Знание закона — ваша защита.

Но если у вас есть сотрудники или были выплаты — отчетность сдавать обязательно.

Ведите бизнес честно, платите налоги правильно — но не позволяйте навязывать необоснованные штрафы.

А вы сталкивались с подобным?

Расскажите в комментариях — это поможет другим предпринимателям.