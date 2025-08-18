🔎 Кого освободили от рекламного сбора в интернете?

А вот и продолжение темы предыдущей статьи!

Не все обязаны платить рекламный сбор за размещение рекламы в интернете. Вот кому повезло:

✅ Сайты телеканалов и радиостанций 📺🎙 – если реклама на их официальных сайтах.

✅ Сетевые СМИ 📰 – но только те, что зарегистрированы как СМИ и:

принадлежат государству или бюджетным организациям ,

получали господдержку за последний год 💸,

выпускают печатные издания с тиражом от 300 тыс. до 15 млн экземпляров (в зависимости от периодичности) 📚.

✅ Федеральные телеканалы 🇷🇺 – особенно те, что входят в обязательный цифровой пакет.

Так что если ваш бизнес или медиаплощадка подходят под эти критерии – можете сэкономить! 💡