Деньги на покупку квартиры подарили родители. Как защитить себя, если брачный договор не составлялся?

Постоянно сталкиваюсь с такой ситуацией на консультациях. Его или ее родители помогают с приобретением жилья. Чаще всего подарок передаётся в конверте. Ни разу не встречала, чтобы стороны между собой оформили, как полагается договор дарения в письменной форме и подкрепили его денежным переводом со счета на счёт.💸

Знакомо?

Зато я часто встречаю, как во время судебного процесса по разделу имущества в материалах дела появляется, наспех составленный задним числом, договор «О дарении денежных средств с целевым использованием на покупку квартиры»☝️

Друзья, зачастую семейная жизнь не складывается💔— статистика тому подтверждение и при разделе имущества начинаются споры именно в той части, которую купили на родительский подарок.

Как защитить себя, если брачный договор не составлялся? Я считаю письменный договор дарения денежных средств обязательно нужен🗒. Это убережёт при разделе имущества и доля супруга, которому были подарены деньги будет больше. Если что-то полностью покупалось на подаренные деньги, это уже не является совместно нажитым имуществом. За исключением случаев, когда в договоре указано два одаряемых.

Нужно или нет идти к нотариусу с таким договором?

Конечно можно договор составить в простой письменной форме и оставить по экземпляру у дарителя и одаряемого. Но лучше заверить его у нотариуса. Нотариус проверит подлинность подписей, юридическую грамотность и копия договора будет храниться у него. Кроме того, такой договор не вызывает сомнений и его невозможно оспорить.

📌Также рекомендую в пункте договора купли-продажи о стоимости квартиры указывать источник приобретения денежных средств. Мы же прописываем, когда берём займ у банка? «Квартира приобретается за счёт личных и земных средств», следовательно мы можем в договоре прописать: «квартира приобретается за счёт личных и подаренных средств таким-то лицом такому-то супругу». Закон это допускает (ст. 421 ГК)❗️